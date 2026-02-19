В Липецкой области создали оперштаб после обрушения крыши цеха завода

В Липецкой области создали оперштаб после обрушения крыши цеха «Моторинвеста»

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Глава Краснинского округа Липецкой области Сергей Поляков создал оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения крыши на предприятии «Моторинвест». Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В Краснинском округе на заводе «Моторинвест» обрушилась крыша одного из цехов. Спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек. Их осматривают медики, информация о состоянии уточняется, сообщил Артамонов.