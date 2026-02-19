 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Липецкой области создали оперштаб после обрушения крыши цеха завода

В Липецкой области создали оперштаб после обрушения крыши цеха «Моторинвеста»
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Глава Краснинского округа Липецкой области Сергей Поляков создал оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения крыши на предприятии «Моторинвест». Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В Липецкой области обрушилась крыша одного из цехов завода «Моторинвест»
Общество
Фото:МЧС России

В Краснинском округе на заводе «Моторинвест» обрушилась крыша одного из цехов. Спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек. Их осматривают медики, информация о состоянии уточняется, сообщил Артамонов.

Антонина Сергеева
Липецкая область оперативный штаб обрушение обрушение крыши
