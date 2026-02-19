В Липецкой области создали оперштаб после обрушения крыши цеха завода
Глава Краснинского округа Липецкой области Сергей Поляков создал оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения крыши на предприятии «Моторинвест». Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
В Краснинском округе на заводе «Моторинвест» обрушилась крыша одного из цехов. Спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек. Их осматривают медики, информация о состоянии уточняется, сообщил Артамонов.
