Губернатор Липецкой области назвал причину обрушения крыши на предприятии

Фото: МЧС России

Предварительной причиной обрушения крыши на предприятии в Краснинском округе (Липецкая область) стало скопление большого количества снега, сообщает губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, на месте продолжают работать спасатели и все необходимые службы. Они уже извлекли из-под завалов пятерых человек, которых осматривали медики. Информация об их состоянии уточняется.

Утром 19 февраля в Чертаново на юге Москвы обрушилась металлическая кровля катка. Обрушение произошло на площади до 2 тыс. кв. м. Каток находится напротив жилого дома. В момент обрушения каток не работал, поэтому никто не пострадал. Причиной обрушения, как и в Липецкой области, стало большое скопление снега.