Пятерых спасли после обрушения крыши на «Моторинвесте» в Липецкой области
Спасатели извлекли пятерых человек из-под завалов после обрушения крыши одного из цехов на предприятии «Моторинвест» в Краснинском округе Липецкой области, сообщает губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.
«Их [пятерых спасенных] осматривают медики, информация о состоянии уточняется», — говорится в сообщении.
Об обрушении крыши на предприятии «Моторинвест» Артамонов сообщил ранее. На место были направлены сотрудники спасательных служб.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле