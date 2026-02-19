 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Пятерых спасли после обрушения крыши на «Моторинвесте» в Липецкой области

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Спасатели извлекли пятерых человек из-под завалов после обрушения крыши одного из цехов на предприятии «Моторинвест» в Краснинском округе Липецкой области, сообщает губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

«Их [пятерых спасенных] осматривают медики, информация о состоянии уточняется», — говорится в сообщении.

Об обрушении крыши на предприятии «Моторинвест» Артамонов сообщил ранее. На место были направлены сотрудники спасательных служб.

Материал дополняется

В Липецкой области обрушилась крыша одного из цехов завода «Моторинвест»
Общество
Фото:МЧС России

Авторы
Софья Полковникова
