 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд арестовал министра культуры Башкирии Шафикову до середины апреля

Министр культуры Башкирии арестована до середины апреля
Амина Шафикова
Амина Шафикова (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Басманный районный суд Москвы арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Она пробудет под стражей до 17 апреля 2026 года, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Шафиковой Амине Ивниевне до 17 апреля 2026 года», — следует из сообщения.

Экс-губернатору Курской области Смирнову продлили арест
Политика
Алексей Смирнов

Ранее ходатайство об аресте подало следствие. Шафикову обвиняют в крупной растрате и получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело связано с госзакупками подведомственных Минкультуры учреждений. В доме министра, сообщал телеграм-канал «112», прошли обыски. Ее задержали 18 февраля.

Несколько дней назад в Краснодарском крае арестовали исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) Краснодарского края Сергея Штрикова. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Басманный суд арест министр Башкирия
Материалы по теме
Арестовавший Галицкую судья ушел в отставку
Общество
Главу министерства в Краснодарском крае арестовали на время следствия
Политика
В Швеции арестовали россиянина по запросу США
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
Мединский доложил Путину о результатах переговоров в Женеве Политика, 16:19
Краснов попросил судей чаще применять домашний арест Политика, 16:15
В Липецкой области возбудили уголовное дело после обвала крыши на заводе Общество, 16:12
Отсидевший за убийство бывший капитан «Фламенго» вернулся в футбол Спорт, 16:08
Швейцарка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме Спорт, 16:06
Выиграет ли Россия первые медали. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 16:05
Состояние раненого при нападении с ножом школьника назвали тяжелым Общество, 16:04
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Куда жаловаться на плохую уборку снега и льда Недвижимость, 16:03
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Биржевые цены на газ в Европе взлетели почти на 15% за два дня Инвестиции, 15:59
Карл III заявил о поддержке расследования по делу бывшего принца Эндрю Политика, 15:56
The Guardian сообщила о планах США построить военную базу в секторе Газа Политика, 15:55
Туск назвал, когда эвакуация из Ирана может стать невозможной из-за боев Политика, 15:53
Верховный суд запретил дробить на мелкие части земельный участок под ИЖС Недвижимость, 15:49