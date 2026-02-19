Суд арестовал министра культуры Башкирии Шафикову до середины апреля

Амина Шафикова (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Басманный районный суд Москвы арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Она пробудет под стражей до 17 апреля 2026 года, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Шафиковой Амине Ивниевне до 17 апреля 2026 года», — следует из сообщения.

Ранее ходатайство об аресте подало следствие. Шафикову обвиняют в крупной растрате и получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело связано с госзакупками подведомственных Минкультуры учреждений. В доме министра, сообщал телеграм-канал «112», прошли обыски. Ее задержали 18 февраля.

Несколько дней назад в Краснодарском крае арестовали исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) Краснодарского края Сергея Штрикова.