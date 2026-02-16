Главу министерства в Краснодарском крае арестовали на время следствия

Сергей Штриков (Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края)

Исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) Краснодарского края Сергея Штрикова суд арестовал на два месяца за превышение должностных полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Из материалов, оказавшихся в распоряжении суда, следует, что в 2024 году Штриков, будучи министром ГО и ЧС Краснодарского края, из личных интересов поручил подчиненным сотрудникам подготовить фиктивные документы о якобы выявленных нарушениях при проведении уже состоявшегося аукциона на приобретение и монтаж модульного здания пожарного депо.

По результатам повторного аукциона победителем стала организация, интересы которой лоббировал Штриков, говорится в сообщении.

