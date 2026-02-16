Главу министерства в Краснодарском крае арестовали на время следствия
Исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) Краснодарского края Сергея Штрикова суд арестовал на два месяца за превышение должностных полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Из материалов, оказавшихся в распоряжении суда, следует, что в 2024 году Штриков, будучи министром ГО и ЧС Краснодарского края, из личных интересов поручил подчиненным сотрудникам подготовить фиктивные документы о якобы выявленных нарушениях при проведении уже состоявшегося аукциона на приобретение и монтаж модульного здания пожарного депо.
По результатам повторного аукциона победителем стала организация, интересы которой лоббировал Штриков, говорится в сообщении.
12 февраля прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о взятках в отношении бывшего министра образования Московской области Ильи Бронштейна. По версии следствия, в 2023 году Бронштейн, пользуясь служебным положением, вступил в сговор, направленный на получение взяток за обеспечение заключения контрактов о поставке интерактивных панелей в образовательные организации Подмосковья.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»