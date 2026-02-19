Следствие потребовало арестовать министра культуры Башкирии Шафикову
Министра культуры Башкирии Амину Шафикову следствие требует арестовать на два месяца. Ее обвиняют в особо крупной растрате и получении взятки в особо крупном размере, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
Накануне Шафикову задержали. Уголовное дело связано с госзакупками подведомственных минкультуры учреждений. В доме министра, по данным телеграм-канала «112», уже прошли обыски.
Шафикова — народная артистка республики Башкортостан, профессор Уфимской государственной академии искусств; возглавляет региональный Минкульт с 2012 года.
Материал дополняется
