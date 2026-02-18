 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Башкирии задержали министра культуры республики Амину Шафикову

Амина Шафикова
Амина Шафикова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова задержана, сообщили источники РБК Уфа.

По их данным, задержание связано с делами о госзакупках подведомственных Минкультуры учреждений.

ТАСС уточняет, что Шафикову задержали накануне. Как пишет телеграм-канал Baza, ее подозревают в превышении полномочий.

Шафикова — народная артистка Республики Башкортостан, возглавляет региональный минкульт с 2012 года.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Башкартостан Башкирия задержания
