В Башкирии задержали министра культуры республики Амину Шафикову
Министр культуры Башкирии Амина Шафикова задержана, сообщили источники РБК Уфа.
По их данным, задержание связано с делами о госзакупках подведомственных Минкультуры учреждений.
ТАСС уточняет, что Шафикову задержали накануне. Как пишет телеграм-канал Baza, ее подозревают в превышении полномочий.
Шафикова — народная артистка Республики Башкортостан, возглавляет региональный минкульт с 2012 года.
Материал дополняется
