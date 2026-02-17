Дело экс-губернатора Курской области передали в другой суд

Алексей Смирнов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Ленинский райсуд Курска удовлетворил ходатайство об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела экс-главы Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК; до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Защита Смирнова ходатайствовала об изменении территориальной подсудности из-за ряда обстоятельств, включая прошлую должность подзащитного. Суд направит материалы дела в судебную коллегию Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Суд также продлил арест Алексея Смирнова в СИЗО. Сторона защиты просила заменить меру пресечения на домашний арест.

Обвиняемый принимал участие посредством ВКС, находясь в СИЗО в Москве — там его поставили на учет как склонного к суициду и членовредительству. Ранее Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем дело рассматривают в особом порядке.

Смирнов возглавлял Курскую область с мая по декабрь 2024 года. Прошлой весной его задержали в Москве по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) при строительстве фортификационных сооружений, после чего арестовали. В тот же день был задержан и бывший заместитель Смирнова, Алексей Дедов.