 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Дело экс-губернатора Курской области передали в другой суд

Защита курского экс-губернатора Смирнова попросила передать дело в другой регион
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Ленинский райсуд Курска удовлетворил ходатайство об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела экс-главы Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК; до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Защита Смирнова ходатайствовала об изменении территориальной подсудности из-за ряда обстоятельств, включая прошлую должность подзащитного. Суд направит материалы дела в судебную коллегию Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Экс-губернатора Смирнова поставили на учет в СИЗО как склонного к суициду
Политика
Фото:Суды общей юрисдикции города Москвы

Суд также продлил арест Алексея Смирнова в СИЗО. Сторона защиты просила заменить меру пресечения на домашний арест.

Обвиняемый принимал участие посредством ВКС, находясь в СИЗО в Москве — там его поставили на учет как склонного к суициду и членовредительству. Ранее Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем дело рассматривают в особом порядке.

Смирнов возглавлял Курскую область с мая по декабрь 2024 года. Прошлой весной его задержали в Москве по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) при строительстве фортификационных сооружений, после чего арестовали. В тот же день был задержан и бывший заместитель Смирнова, Алексей Дедов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Алексей Смирнов Курская область суд взятка
Материалы по теме
В зоне военной операции погиб главред журналов «Ахмат» и «Победоносец»
Политика
Орловский губернатор подарил Путину статуэтку зубра. Видео
Политика
У экс-замгубернатора Кубани потребовали изъять имущество на ₽330 млн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
МВД объявило в розыск журналиста Романа Баданина Политика, 16:36
Сборная Германии по хоккею выбила с Олимпиады заменивших Россию французов Спорт, 16:35
Стартовал плей-офф хоккейного турнира. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 16:35
Франция отпустила задержанный танкер Grinch после уплаты «миллионов евро» Политика, 16:33
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Норвежец Офтебру завоевал второе золото на ОИ-2026 в лыжном двоеборье Спорт, 16:27
Глава МИД Швейцарии посетил открытие переговоров России, Украины и США Политика, 16:27
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В Минприроды предупредили о более сложном половодье в трех округах Общество, 16:22
Ядерный разведчик США подал сигнал бедствия у берегов Великобритании Политика, 16:15
К месту переговоров в Женеве прибыла делегация Великобритании Политика, 16:13
Умер прозаик и журналист Дмитрий Бавильский Общество, 16:06
Как нащупать прибыльную идею и запустить новое направление в бизнесе Образование, 16:01
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
В Женеве начались переговоры России, Украины и США Политика, 15:58