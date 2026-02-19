 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Участник российской делегации рассказал о переговорах в Женеве

Сюжет
Переговоры России и Украины
Стороны обсудили спектр вопросов повестки в контексте поиска политико-дипломатического урегулирования, сказал замглавы МИД Галузин. Глава делегации Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми. Третий раунд шел 17-18 февраля
Фото: Reuters
Фото: Reuters

На переговорах по Украине в Женеве стороны обсуждали весь спектр вопросов повестки в контексте поиска политико-дипломатического урегулирования, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, входивший в состав делегации, передает корреспондент РБК.

Место проведения следующего раунда пока не определено, сказал дипломат и добавил: «Главное — это не географическое положение площадки для переговоров. Главное — суть».

Характеризуя состоявшиеся в Женеве переговоры, он напомнил о словах главы делегации Владимира Мединского. «Сказал он очень кратко и емко, что переговоры идут. Идут сложно, непросто, но они идут и будут продолжены», — заявил Галузин.

Швейцария ответила на сообщения о новом раунде переговоров в Женеве
Политика
Фото:Pierre Albouy / Reuters

Третий раунд переговоров России и Украины при посредничестве США прошел 17–18 февраля в женевском отеле InterContinental. Встречи длились около шести часов в первый день, двух — во второй и проходили в трех форматах (Россия—США, Россия—Украина, Россия — США — Украина). Переговоры, по данным источников РБК, были напряженными.

Российская делегация, помимо Галузина и возглавившего ее Мединского, включила еще 18 переговорщиков, в том числе, начальника ГРУ адмирала Игоря Костюкова. Американскую делегацию возглавили спецпосланник президента Стив Уиткофф, а также предприниматель и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров.

Уиткофф заявил о существенном прогрессе благодаря усилиям Вашингтона, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что пока рано давать оценки результатам трехсторонних переговоров по Украине в Женеве.

Предыдущие два раунда прошли в конце января — начале февраля в Абу-Даби.

В январе основной и наиболее сложной темой стал территориальный вопрос, стороны также напрямую обсудили мирный план США. На встречах в феврале, как сообщал Уиткофф, стороны провели широкие обсуждения, в том числе прекращения огня и контроля за остановкой военной деятельности.

Одним из итогов февральских контактов стал первый за пять месяцев обмен пленными — по формуле «157 на 157», при посредничестве США и ОАЭ стороны передали друг другу в общей сложности 314 военных и гражданских.

Оба раунда переговорщики оценили как конструктивные.

Галузин, подчеркивая последовательность раундов, охарактеризовал течение переговоров «хорошей динамикой».

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Михаил Галузин переговоры Женева
Михаил Галузин фото
Михаил Галузин
дипломат
16 июня 1960 года
