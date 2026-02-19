Участник российской делегации рассказал о переговорах в Женеве

Стороны обсудили спектр вопросов повестки в контексте поиска политико-дипломатического урегулирования, сказал замглавы МИД Галузин. Глава делегации Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми. Третий раунд шел 17-18 февраля

Фото: Reuters

На переговорах по Украине в Женеве стороны обсуждали весь спектр вопросов повестки в контексте поиска политико-дипломатического урегулирования, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, входивший в состав делегации, передает корреспондент РБК.

Место проведения следующего раунда пока не определено, сказал дипломат и добавил: «Главное — это не географическое положение площадки для переговоров. Главное — суть».

Характеризуя состоявшиеся в Женеве переговоры, он напомнил о словах главы делегации Владимира Мединского. «Сказал он очень кратко и емко, что переговоры идут. Идут сложно, непросто, но они идут и будут продолжены», — заявил Галузин.

Третий раунд переговоров России и Украины при посредничестве США прошел 17–18 февраля в женевском отеле InterContinental. Встречи длились около шести часов в первый день, двух — во второй и проходили в трех форматах (Россия—США, Россия—Украина, Россия — США — Украина). Переговоры, по данным источников РБК, были напряженными.

Российская делегация, помимо Галузина и возглавившего ее Мединского, включила еще 18 переговорщиков, в том числе, начальника ГРУ адмирала Игоря Костюкова. Американскую делегацию возглавили спецпосланник президента Стив Уиткофф, а также предприниматель и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров.

Уиткофф заявил о существенном прогрессе благодаря усилиям Вашингтона, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что пока рано давать оценки результатам трехсторонних переговоров по Украине в Женеве.

Предыдущие два раунда прошли в конце января — начале февраля в Абу-Даби.

В январе основной и наиболее сложной темой стал территориальный вопрос, стороны также напрямую обсудили мирный план США. На встречах в феврале, как сообщал Уиткофф, стороны провели широкие обсуждения, в том числе прекращения огня и контроля за остановкой военной деятельности.

Одним из итогов февральских контактов стал первый за пять месяцев обмен пленными — по формуле «157 на 157», при посредничестве США и ОАЭ стороны передали друг другу в общей сложности 314 военных и гражданских.

Оба раунда переговорщики оценили как конструктивные.

Галузин, подчеркивая последовательность раундов, охарактеризовал течение переговоров «хорошей динамикой».