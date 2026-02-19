Швейцария ответила на сообщения о новом раунде переговоров в Женеве
Швейцария готова принять еще один раунд переговоров при желании сторон, сообщили РБК в МИД страны.
«Швейцария поддерживает любую дипломатическую инициативу, направленную на установление справедливого и прочного мира на Украине. Федеральный департамент иностранных дел (FDFA) поддерживает контакты со всеми сторонами и неизменно предлагает свои услуги», — добавили в министерстве.
В Женеве 17–18 февраля прошел раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, назвал их тяжелыми, но деловыми. Он также анонсировал новый раунд переговоров «в ближайшее время».
18 февраля представитель Кремля заявил, что давать оценку прошедшим в Женеве переговорам пока рано. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт позже сообщила о значительном прогрессе в ходе этих контактов. Президент Украины Зеленский счел результаты переговоров недостаточными. Он также сказал, что новый раунд переговоров «было бы правильно» провести до конца февраля.
О том, что новый раунд переговоров состоится в Швейцарии, ранее тоже заявил Зеленский. Эту информацию подтвердил источник «РИА Новости», уточнив, что речь идет о Женеве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 февраля сказал, что место следующей встречи еще не определено. «Мы не хотим вдаваться в подробности и не будем этого делать. Сейчас пока, скажем так, переговоры идут на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение», — заявил он на следующий день.
