В Пермском крае возбудили уголовное дело после нападения на школьника

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту причинения ножевых ранений школьнику, сообщает СК.

По версии следствия, утром 19 февраля 13-летний ученик школы в Александровске (Пермский край), «находясь на лестничном марше третьего этажа, по причине конфликта с одноклассником нанес последнему удары ножом в область тела и шеи».

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, (покушение на убийство несовершеннолетнего), ст. 293 УК РФ (халатность), ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Пострадавший госпитализирован. РБК обратился за комментарием в министерство здравоохранения Пермского края.

С нападавшим в настоящее время проводятся следственные действия, он доставлен в следственный отдел.

Ранее о нападении школьника на сверстника сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Состояние подростка оценивается как тяжелое. Проверку по факту нападения на мальчика организовала прокуратура. Она оценит условия обучения детей, а также исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В начале февраля в Кодинске Красноярского края ученица поссорилась с учителем, после чего напала с ножом на педагога и одноклассницу. Ее задержали, пострадавшей оказали медицинскую помощь. Школьницу обвинили в покушении на убийство.