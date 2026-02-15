 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Мужчина с ножом напал на храм в Челябинске

Мужчина с ножом ранил двух женщин в храме в Челябинске, сообщили РБК в региональном управлении Следственного комитета.

По данным Baza, речь идет о церкви иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» на улице Воровского, нападение произошло во время утренней службы. Пострадали сестра-послушница и прихожанка.

Как сообщили в СК, 25-летний местный житель напал на них «из-за малозначительного повода», его задержали. Раненых госпитализировали, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений).

По словам представителя МВД Ирины Волк, нападавший состоит на учете в специализированном медицинском учреждении.

РБК обратился за комментарием в Челябинскую епархию Русской православной церкви.

В феврале 2025 года мужчина напал на служительниц храма в подмосковном Климовске. Он ударил двух женщин пластиковой трубой, повредил иконы и похитил деньги из ящика для пожертвований. Нападавшего арестовали, ранее его привлекали к уголовной ответственности за угрозы убийством, сообщала прокуратура.

Материал дополняется

храм Церковь Челябинск
