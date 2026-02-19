Песков ответил на обвинения в нарушении моратория на ядерные испытания
Заявления о нарушении Россией и Китаем моратория на ядерные испытания не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РЕН ТВ.
«Были заявления о выходе из моратория по ядерным испытаниям, мол, мораторий был нарушен китайцами и русскими. Но это не так. Ни китайцы, ни русские не нарушали», — сказал он.
Песков также напомнил, что Пекин решительно отверг обвинения США в нарушении моратория.
В начале февраля Вашингтон обвинил Китай в проведении тайного ядерного испытания в 2020 году. В посольстве Китая в США, в свою очередь, назвали эти заявления безосновательными и попыткой Вашингтона уклониться от выполнения своих обязательств по разоружению.
Накануне, 18 февраля, в американском Госдепартаменте призвали Китай признаться в проведении секретного ядерного испытания. В тот же день неназванный высокопоставленный чиновник Госдепа сообщил South China Morning Post, что США возобновят ядерные испытания, чтобы соответствовать «непрозрачной» деятельности Пекина.
Эти заявления прозвучали на фоне истечения срока действия 5 февраля нового Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) — последнего соглашения, которое ограничивало ядерные арсеналы двух стран. Президент США Дональд Трамп вместо продления договора предложил разработать новый «модернизированный» договор с учетом арсеналов Китая.
