 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков ответил на обвинения в нарушении моратория на ядерные испытания

Песков: Москва и Пекин не нарушали мораторий на ядерные испытания

Заявления о нарушении Россией и Китаем моратория на ядерные испытания не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РЕН ТВ.

«Были заявления о выходе из моратория по ядерным испытаниям, мол, мораторий был нарушен китайцами и русскими. Но это не так. Ни китайцы, ни русские не нарушали», — сказал он.

Песков также напомнил, что Пекин решительно отверг обвинения США в нарушении моратория.

США предложили многосторонние переговоры по стратстабильности
Политика
Фото:Getty Images

В начале февраля Вашингтон обвинил Китай в проведении тайного ядерного испытания в 2020 году. В посольстве Китая в США, в свою очередь, назвали эти заявления безосновательными и попыткой Вашингтона уклониться от выполнения своих обязательств по разоружению.

Накануне, 18 февраля, в американском Госдепартаменте призвали Китай признаться в проведении секретного ядерного испытания. В тот же день неназванный высокопоставленный чиновник Госдепа сообщил South China Morning Post, что США возобновят ядерные испытания, чтобы соответствовать «непрозрачной» деятельности Пекина.

Эти заявления прозвучали на фоне истечения срока действия 5 февраля нового Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) — последнего соглашения, которое ограничивало ядерные арсеналы двух стран. Президент США Дональд Трамп вместо продления договора предложил разработать новый «модернизированный» договор с учетом арсеналов Китая.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дмитрий Песков Россия Китай ядерные испытания США
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Рябков увидел в действиях Трампа доказательство правильности ДСНВ
Политика
Россия решила сохранить мораторий на нарушение ДСНВ с условием для США
Политика
Медведев исключил новый договор с США на тех же условиях, что и ДСНВ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
Белый дом сообщил о «значительном прогрессе» на переговорах в Женеве Политика, 02:23
Экс-премьер Израиля раскритиковал Такера Карлсона за слова о задержании Политика, 01:58
Резервуар с нефтепродуктами в Псковской области загорелся из-за дронов Политика, 01:36
В США саммит по Ирану в Женеве назвали «гамбургером, набитым ничем» Политика, 01:26
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на полеты Политика, 01:11
Российская делегация вернулась с переговоров в Женеве в Москву Политика, 01:09
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Чем закончились переговоры России, США и Украины. Эфир телеканала РБК Политика, 01:05
Песков ответил на обвинения в нарушении моратория на ядерные испытания Политика, 01:03
«РБК Украина» узнал о приближении к финишу военной группы в Женеве Политика, 00:32
WSJ узнала, что США выводят все свои войска из Сирии Политика, 00:12
У бывшего бутика Cartier на Петровке появился новый арендатор Бизнес, 00:01
Певцов и Вассерман не попадут в списки на выдвижение в Госдуму Политика, 00:00
Доступность жилья в ипотеку снизилась в 1,6 раза за пять лет Недвижимость, 00:00