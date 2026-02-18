В Госдепе США раскрыли детали предполагаемых ядерных испытаний Китая

Представитель Госдепа утверждает, что Китай провел испытания ядерного оружия глубоко под землей в 2020 году. В посольстве Китая в США называли утверждения безосновательными

Фото: Keith Tsuji / Getty Images

Глава Бюро по контролю над вооружениями и нераспространению Госдепартамента США Кристофер Йо призвал Китай признаться в проведении секретного ядерного испытания в 2020 году. Его процитировала The Washington Post.

В ходе дискуссий в Вашингтоне чиновник заявил, что сейсмическая активность магнитудой 2,76, зафиксированная 22 сентября 2020-го, не была похожа на землетрясение или контролируемый взрыв в горнодобывающей промышленности.

По словам Кристофера Йо, взрыв произошел рядом с секретным объектом в регионе Синьцзян-Уйгурского автономного района. США не смогли определить мощность предполагаемого взрыва «из-за усилий китайского правительства по сокрытию испытания». Для этого его провели глубоко под землей, пояснил он. Однако в Вашингтоне уверены, что Пекин готовил испытания «с заранее заданной мощностью в сотни тонн».

При этом Организация договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) сообщила, что зафиксировала «два очень небольших сейсмических события с интервалом в 12 секунд». Их причину установить не смогли.

США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания в 2020 году ранее в феврале. В посольстве Китая в США заявили, что утверждения США про ядерные испытания безосновательны и являются попыткой США уклониться от выполнения своих обязательств по разоружению. Госсекретарь США Марко Рубио в этом же месяце говорил, что Китай увеличил свой ядерный арсенал с порядка 200 до более чем 600 боеголовок, а к 2030 году у него может быть свыше 1000 единиц такого оружия.