0

В Госдепе США раскрыли детали предполагаемых ядерных испытаний Китая

Представитель Госдепа утверждает, что Китай провел испытания ядерного оружия глубоко под землей в 2020 году. В посольстве Китая в США называли утверждения безосновательными
Фото: Keith Tsuji / Getty Images
Глава Бюро по контролю над вооружениями и нераспространению Госдепартамента США Кристофер Йо призвал Китай признаться в проведении секретного ядерного испытания в 2020 году. Его процитировала The Washington Post.

В ходе дискуссий в Вашингтоне чиновник заявил, что сейсмическая активность магнитудой 2,76, зафиксированная 22 сентября 2020-го, не была похожа на землетрясение или контролируемый взрыв в горнодобывающей промышленности.

По словам Кристофера Йо, взрыв произошел рядом с секретным объектом в регионе Синьцзян-Уйгурского автономного района. США не смогли определить мощность предполагаемого взрыва «из-за усилий китайского правительства по сокрытию испытания». Для этого его провели глубоко под землей, пояснил он. Однако в Вашингтоне уверены, что Пекин готовил испытания «с заранее заданной мощностью в сотни тонн».

NYT сообщила о масштабном наращивании ядерного потенциала Китая
Политика
Фото:Xiao Yijiu / XinHua / Global Look Press

При этом Организация договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) сообщила, что зафиксировала «два очень небольших сейсмических события с интервалом в 12 секунд». Их причину установить не смогли.

США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания в 2020 году ранее в феврале. В посольстве Китая в США заявили, что утверждения США про ядерные испытания безосновательны и являются попыткой США уклониться от выполнения своих обязательств по разоружению.  Госсекретарь США Марко Рубио в этом же месяце говорил, что Китай увеличил свой ядерный арсенал с порядка 200 до более чем 600 боеголовок, а к 2030 году у него может быть свыше 1000 единиц такого оружия.

Романов Илья
Китай США ядерное оружие
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
