Лавров увидел в действиях Зеленского доказательство нежелания им мира

Действия президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхене, «не нуждающиеся в комментариях», свидетельствуют о его нежелании закончить российско-украинский конфликт, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Al Arabiya.

«То, что Зеленский вытворял в Мюнхене, наверное, не нуждается даже в комментариях. Тот, кто послушает или прочитает то, что он сказал, убедится, что этот человек не хочет никакого мира. Он это публично заявил», — сказал он.

15 февраля в Германии завершилась 62-я Мюнхенская конференция по безопасности. В ней приняли участие более 60 глав государств и правительств, включая Зеленского, а также руководители более 40 международных организаций.

На полях конференции с украинским лидером встретился, в частности, госсекретарь США Марко Рубио. Они подняли вопросы безопасности Украины и углубления оборонного и экономического партнерства. Рубио также заявил о желании президента США Дональда Трампа найти решение, «которое раз и навсегда положит конец кровопролитию».

В нежелании урегулировать украинский конфликт представители российских властей и ранее обвиняли Зеленского. Так, в марте 2025 года об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно же, очень важно, чтобы кто-то заставил самого Зеленского поменять позицию. Он не хочет мира. Кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира. Если это смогут сделать европейцы, честь им и хвала», — сказал он.