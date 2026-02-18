Лавров увидел в действиях Зеленского доказательство нежелания им мира
Действия президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхене, «не нуждающиеся в комментариях», свидетельствуют о его нежелании закончить российско-украинский конфликт, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Al Arabiya.
«То, что Зеленский вытворял в Мюнхене, наверное, не нуждается даже в комментариях. Тот, кто послушает или прочитает то, что он сказал, убедится, что этот человек не хочет никакого мира. Он это публично заявил», — сказал он.
15 февраля в Германии завершилась 62-я Мюнхенская конференция по безопасности. В ней приняли участие более 60 глав государств и правительств, включая Зеленского, а также руководители более 40 международных организаций.
На полях конференции с украинским лидером встретился, в частности, госсекретарь США Марко Рубио. Они подняли вопросы безопасности Украины и углубления оборонного и экономического партнерства. Рубио также заявил о желании президента США Дональда Трампа найти решение, «которое раз и навсегда положит конец кровопролитию».
В нежелании урегулировать украинский конфликт представители российских властей и ранее обвиняли Зеленского. Так, в марте 2025 года об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конечно же, очень важно, чтобы кто-то заставил самого Зеленского поменять позицию. Он не хочет мира. Кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира. Если это смогут сделать европейцы, честь им и хвала», — сказал он.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США