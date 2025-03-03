В Кремле призвали мировое сообщество «заставить Зеленского захотеть мира»
Мировое сообщество должно призвать президента Украины Владимира Зеленского пожелать наступления мира. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги экстренного саммита по вопросам безопасности Украины и Европы, который прошел в Лондоне.
По словам Пескова, сейчас были бы востребованы любая конструктивная поддержка и инициативы по процессу урегулирования конфликта на Украине. Он считает, кому-то «придется приложить изрядные усилия в плане диалога с Вашингтоном, чтобы как-то нивелировать неприятный осадок, который наверняка остался в Белом доме после общения с Зеленским».
«И очевидно, что сделать это будет не просто. Кроме того, конечно же, очень важно, чтобы кто-то заставил самого Зеленского поменять позицию. Он не хочет мира. Кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира. Если это смогут сделать европейцы, честь им и хвала», — отметил Песков, его слова передал корреспондент РБК.
По его словам, прозвучавшие заявления относительно обеспечения повышенного уровня финансирования Украины явно не подходят для мирного плана, а направлены для продолжения боевых действий.
«Это наше понимание. А остальное все будет зависеть от того, какие мирные планы будут верстаться и какие мирные планы будут выноситься на обсуждение», — отметил пресс-секретарь главы государства.
2 марта 2025 года в Лондоне прошел экстренный саммит по вопросам безопасности Украины и Европы, созванный премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По данным Би-би-си, в числе возможных тем обсуждалась роль Европы в прекращении конфликта на Украине и ее отношения с США. Саммит проходил за закрытыми дверями и продлился около двух часов. По итогам мероприятия Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III.
Читайте РБК в Telegram.