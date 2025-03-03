В Кремле призвали мировое сообщество «заставить Зеленского захотеть мира»

Владимир Зеленский (Фото: Carlos Jasso / Reuters)

Мировое сообщество должно призвать президента Украины Владимира Зеленского пожелать наступления мира. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги экстренного саммита по вопросам безопасности Украины и Европы, который прошел в Лондоне.

По словам Пескова, сейчас были бы востребованы любая конструктивная поддержка и инициативы по процессу урегулирования конфликта на Украине. Он считает, кому-то «придется приложить изрядные усилия в плане диалога с Вашингтоном, чтобы как-то нивелировать неприятный осадок, который наверняка остался в Белом доме после общения с Зеленским».

«И очевидно, что сделать это будет не просто. Кроме того, конечно же, очень важно, чтобы кто-то заставил самого Зеленского поменять позицию. Он не хочет мира. Кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира. Если это смогут сделать европейцы, честь им и хвала», — отметил Песков, его слова передал корреспондент РБК.

По его словам, прозвучавшие заявления относительно обеспечения повышенного уровня финансирования Украины явно не подходят для мирного плана, а направлены для продолжения боевых действий.

«Это наше понимание. А остальное все будет зависеть от того, какие мирные планы будут верстаться и какие мирные планы будут выноситься на обсуждение», — отметил пресс-секретарь главы государства.

2 марта 2025 года в Лондоне прошел экстренный саммит по вопросам безопасности Украины и Европы, созванный премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По данным Би-би-си, в числе возможных тем обсуждалась роль Европы в прекращении конфликта на Украине и ее отношения с США. Саммит проходил за закрытыми дверями и продлился около двух часов. По итогам мероприятия Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Финляндии Александр Стубб и президент Украины Владимир Зеленский на саммите европейских лидеров в Ланкастер-хаусе в Лондоне (Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters) Премьер-министр Польши Дональд Туск (Фото: Toby Melville / Getty Images) Президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: Toby Melville / Getty Images) Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Фото: Toby Melville / Reuters) Aедеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Фото: Toby Melville / Getty Images) Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Фото: Toby Melville / Reuters) Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Фото: Ben Whitley / Getty Images) Задний ряд слева направо: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Чехии Петр Фиала, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Средний ряд слева направо: премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антонио Коста, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, исполняющий обязанности президента Румынии Илие Болоян. Передний ряд слева направо: президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск во время саммита в Ланкастер-хаус в Лондоне (Фото: Justin Tallis / Reuters) Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press) Лидеры европейских стран на саммите в Лондоне (Фото: Justin Tallis / Reuters) Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото: Toby Melville / Getty Images) Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Фото: Toby Melville / Getty Images)