Рубио раскрыл, что обсудил с Зеленским на Мюнхенской конференции
Госсекретарь США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы безопасности Украины и углубления оборонного и экономического партнерства. Об этом госсекретарь сообщил на своей странице в соцсети Х.
«Президент [США Дональд] Трамп хочет найти решение, которое раз и навсегда положит конец кровопролитию», — написал Рубио.
О том, что госсекретарь США встретится с украинским президентом в Мюнхене, ранее сообщила в X журналист Newsmax Нана Саджайя со ссылкой на украинских чиновников. О возможной встрече с Зеленским ранее сообщал и сам Рубио.
При этом The Financial Times со ссылкой на американского чиновника сообщала, что из-за большой загруженности Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами по поводу конфликта на Украине.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»