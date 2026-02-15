 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Рубио раскрыл, что обсудил с Зеленским на Мюнхенской конференции

Сюжет
Военная операция на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы безопасности Украины и углубления оборонного и экономического партнерства. Об этом госсекретарь сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Президент [США Дональд] Трамп хочет найти решение, которое раз и навсегда положит конец кровопролитию», — написал Рубио.

О том, что госсекретарь США встретится с украинским президентом в Мюнхене, ранее сообщила в X журналист Newsmax Нана Саджайя со ссылкой на украинских чиновников. О возможной встрече с Зеленским ранее сообщал и сам Рубио.

При этом The Financial Times со ссылкой на американского чиновника сообщала, что из-за большой загруженности Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами по поводу конфликта на Украине.

FT рассказала о прохладном приеме речи Рубио в Европе
Политика
Марко Рубио

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Персоны
Егор Алимов
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Посол сообщил о работе по согласованию даты визита Путина в Казахстан Политика, 04:24
Мэр Сочи второй раз за ночь сообщил об отражении атаки дронов Политика, 04:16
На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами из-за падения частей БПЛА Политика, 04:04
Женщина погибла при столкновении двух иномарок в Уссурийске Общество, 03:59
Дмитриев призвал сотрудничать для предотвращения третьей мировой войны Политика, 03:47
Рубио раскрыл, что обсудил с Зеленским на Мюнхенской конференции Политика, 03:27
В Новороссийске, Геленджике и Анапе сработали сирены из-за угрозы БПЛА Политика, 02:54
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Сочи отразили атаку беспилотников Политика, 02:37
В аэропорту Владикавказа и в Моздоке объявили план «Ковер» Политика, 02:19
Три аэропорта Кавказа приостановили полеты Политика, 02:14
Губернатор Калифорнии заверил Европу во временности политики Трампа Политика, 02:13
Посол России опроверг сообщения об объявлении Нигером войны Франции Политика, 01:55
Орбан призвал «бояться Брюсселя, а не Востока» Политика, 01:33
Как Минфин хочет решить коллизию с программой долгосрочных сбережений Инвестиции, 01:24