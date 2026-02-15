Рубио раскрыл, что обсудил с Зеленским на Мюнхенской конференции

Госсекретарь США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы безопасности Украины и углубления оборонного и экономического партнерства. Об этом госсекретарь сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Президент [США Дональд] Трамп хочет найти решение, которое раз и навсегда положит конец кровопролитию», — написал Рубио.

О том, что госсекретарь США встретится с украинским президентом в Мюнхене, ранее сообщила в X журналист Newsmax Нана Саджайя со ссылкой на украинских чиновников. О возможной встрече с Зеленским ранее сообщал и сам Рубио.

При этом The Financial Times со ссылкой на американского чиновника сообщала, что из-за большой загруженности Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами по поводу конфликта на Украине.

Материал дополняется