«Между Европой и США пропасть». Заявления мировых лидеров в Мюнхене

В Германии завершилась 62-я Мюнхенская конференция по безопасности. В ней приняли участие более 60 глав государств и правительств, а также руководители более 40 международных организаций. Главные заявления — в подборке РБК

Мюнхен, Германия (Фото: Ronald Wittek / EPA / ТАСС)

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Германия)

Никогда прежде за более чем 60 лет существования этой конференции не было столько одновременных, по сути, фундаментальных вызовов и кровопролитных войн по всей Европе и по всему миру. Существовал ли вообще когда-либо основанный на правилах международный порядок? Неслучайно наш мюнхенский доклад по безопасности этого года носит название: «В условиях разрушения». <...> Сейчас не время ходить вокруг да около. Нам нужно честно говорить о наших разногласиях, но мы должны стремиться к запуску конструктивной трансатлантической перезагрузки.

В преддверии конференции эксперты Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) традиционно представили доклад о состоянии международных отношений. В этом году вышел под названием «В условиях разрушения» (англ. Under destruction) и посвящен последствиям возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который «взял в свои руки топор, чтобы разрушить существующие структуры и правила». Аналитики задаются вопросом, что произойдет в результате того, что под угрозой разрушения оказался послевоенный международный порядок. В частности, они анализируют кризис трансатлантического единства и последствия «конца эпохи гегемонии США» в Индо-Тихоокеанском регионе. Россия не участвует в Мюнхенской конференции с 2022 года. В интервью порталу Швейцарского радио и телевидения Ишингер заявил, что был бы рад, как председатель, «если бы россияне сказали, что хотят вернуться». Ранее он заявлял, что после 2022 года российская сторона перестала выражать заинтересованность в участии в мероприятии. В ответ представители посольства России в Германии отметили, что всегда переадресовывали приглашения российским представителям и никогда не отказывались от «конструктивных контактов» с германскими партнерами.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Международный порядок, основанный на правах и правилах, вот-вот будет уничтожен. Боюсь, мы должны выразиться еще яснее: этот порядок, каким бы несовершенным он ни был в свои лучшие дни, больше не существует. А мы, в Европе, как сказал недавно [немецкий философ] Питер Слотердейк, завершили свой долгий отпуск от мировой истории. Мы вместе переступили порог новой эпохи, которая вновь открыто определяется политикой силы и прежде всего политикой великих держав.

<...>

Между Европой и Соединенными Штатами Америки образовалась пропасть, глубокий разлом. Вице-президент Джей Ди Вэнс сказал это год назад здесь, в Мюнхене. Он был прав в описании. Но культурная борьба движения MAGA в США — не наша. Свобода слова заканчивается здесь, когда это слово обращается против человеческого достоинства и Основного закона. И мы верим не в тарифы и протекционизм, а в свободную торговлю. Мы держимся за климатические соглашения и Всемирную организацию здравоохранения, потому что убеждены, что мы будем решать глобальные задачи только вместе. Теперь трансатлантическое партнерство, по-видимому, утратило свою самоочевидность — сначала в Соединенных Штатах, затем и здесь, в Европе, и, вероятно, также в этом зале.

Если у нашего партнерства есть будущее, то нам необходимо заново обосновать его — в двойном смысле этого слова. Это обоснование должно быть практичным, а не абстрактным. По обе стороны Атлантики мы должны прийти к выводу: вместе мы сильнее. Мы, европейцы, знаем, насколько ценно доверие, на котором основан НАТО.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Когда президент Путин приехал сюда 20 лет назад, чтобы отстаивать для своей страны идею сфер влияния, на самом деле он выступал за сферы принуждения за счет Европы. По сути, он призывал к возобновлению доктрины, от которой отказались еще до распада СССР. Мы все тогда сказали «нет». <...>

Но этот образ мышления — когда соседей считают зависимыми сателлитами и пытаются силой вернуть их «на орбиту», если они с нее сходят, — никуда не исчез. Напротив, похоже, он набирает новую силу. И всем тем, кто склонен так думать, я бы сказал: посмотрите на Европу. Конечно, на Европейский союз, но также и на всех близких друзей Европы — Западные Балканы, Норвегию, Великобританию, Канаду. Посмотрите, чего мы можем достичь благодаря партнерству равных.

<...>

Мы должны быть теми, кто будет вести переговоры о новой архитектуре безопасности для Европы после этого, потому что наша география не изменится. Мы будем жить с Россией в одном и том же месте, и европейцы находятся в одном и том же месте, и я не хочу, чтобы эти переговоры организовывались кем-то другим, а не европейцами.

Госсекретарь США Марко Рубио

Когда печально известная [Берлинская] стена, пала, а вместе с ней — злая империя, Восток и Запад вновь стали единым целым. Но эйфория от той победы привела нас к опасному заблуждению: что мы вступили, цитирую, в «конец истории»; что каждое государство теперь станет либеральной демократией; что связи, созданные торговлей и коммерцией, сами по себе заменят национальную государственность; что основанный на правилах глобальный порядок заменит национальные интересы; и что мы будем жить в мире без границ, где каждый станет гражданином мира.

Это была наивная идея, игнорировавшая как человеческую природу, так и уроки истории человечества. И она дорого нам обошлась. <...> Мы все чаще передавали элементы своего суверенитета международным институтам, и многие государства тем временем инвестировали в масштабные системы социального обеспечения в ущерб поддержанию собственной обороноспособности. Это происходило в то время, когда другие страны осуществляли самый стремительный военный наращивание в истории человечества и не колебались по поводу применения жесткой силы для продвижения собственных интересов.

<...>

Эти ошибки мы совершили вместе, и теперь вместе обязаны признать факты, двигаться вперед и восстанавливаться. При президенте Трампе США вновь возьмут на себя задачу обновления и возрождения, руководствуясь видением будущего — столь же гордого, суверенного и жизнеспособного, как и прошлое нашей цивилизации. И хотя при необходимости мы готовы действовать в одиночку, наше предпочтение и наша надежда — делать это вместе с вами, нашими друзьями здесь, в Европе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Сейчас настало время действовать, и я хочу сосредоточиться на европейском плане обеспечения независимости. Чтобы задать рамки, я обращусь к заявлению Джерри Фридхайма, заместителя помощника министра обороны США, которое он сделал здесь, в Мюнхене, в 70-х годах: «Если нация не ощущает себя в первую очередь ответственной за собственную безопасность и благополучие, она переложит эту задачу на других и не сумеет мобилизовать свои ресурсы и политическую волю для собственной защиты». Я выбрала эту цитату, потому что она отражает неудобную истину, о том как все складывалось на протяжении десятилетий. О том, что безопасность Европы не всегда воспринималась как наша первоочередная ответственность.

Теперь все в корне изменилось. Европе необходимо активизировать свои усилия и взять на себя ответственность. Признаться, для этого потребовалась своего рода шоковая терапия. <...> Но теперь мы действуем. Цифры говорят сами за себя. Расходы на оборону в Европе в 2025 году выросли почти на 80% по сравнению с уровнем до войны на Украине. ЕС привлекает до 800 млрд евро. <... >Мы последовательно поддерживаем Украину. <...> К 2028 году инвестиции в оборону в Европе, как ожидается, даже превысят объем средств, который США потратили на вооружение в прошлом году. Это — подлинное европейское пробуждение.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Вопреки распространенному мнению, «прогрессивная» и «декадентская» Европа не находится на грани исчезновения цивилизации. На самом деле, люди по-прежнему хотят вступить в наш клуб. И не только европейцы. Когда я был в Канаде в прошлом году, мне сказали, что более 40 процентов канадцев заинтересованы в вступлении в ЕС! Список ожидания становится все длиннее. Я просто надеюсь, что тем, кто ждет уже довольно долго, не придется ждать дольше.

<...>

Но я согласна с необходимостью вернуть Европейскому сообществу субъектность. И наш первый приоритет — оборона Европы. Начинается она на Украине. Но мы знаем, что конечная цель России — не Донбасс. Помимо Украины, Россия уже стремится подорвать экономику с помощью кибератак, вывести из строя спутники, подводные кабели, разрушать союзы посредством дезинформации, оказывать давление на страны, используя нефть и газ в качестве оружия. И, конечно же, существует еще и ядерная угроза.

Президент Украины Владимир Зеленский

Именно украинцы держат европейский фронт. За нашим народом стоит независимая Польша и свободные страны Балтии. Один Виктор (судя по всему, имеется в виду Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. — РБК) может думать о том, как вырастить себе живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить российские танки, которые могут вернуться на улицы Будапешта.

<...>

Путин надеется повторить Мюнхен 1938 года. Было бы иллюзией верить, что эту войну можно надежно закончить, разделив Украину, так же как было иллюзией верить, что пожертвовав Чехословакией, Европа спасет себя от большой войны.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Мы часто говорим об угрозах, но народу Гренландии никогда прежде никто не угрожал, поэтому такое давление неприемлемо. <...> Дания готова сотрудничать с США, но, конечно, есть вещи, в которых нельзя идти на компромисс. Пересмотр соглашения об обороне 1951 года с США предлагает очень простой способ для США укрепить свое присутствие в Гренландии.<...> Мы не думаем, что все кончено. У нас есть рабочая группа, мы постараемся найти решение, и мы сделаем все, что в наших силах, но, конечно, есть красные линии, которые нельзя переступать.

Министр иностранных дел КНР Ван И

В течение прошедшего года международная обстановка характеризовалась растущими преобразованиями и турбулентностью, а закон джунглей и односторонние действия получили широкое распространение. Человечество подошло к новому перекрестку в борьбе за мир и развитие.

<...>

И Китай, и Европа обладают многовековыми цивилизациями и являются незаменимыми полюсами в этом многополярном мире. Выбор, который мы делаем сейчас, имеет решающее значение для будущего мира. На пути к мировой многополярности и экономической глобализации Китай и Европа являются партнерами, а не соперниками. Пока мы будем помнить об этом, мы сможем сделать правильный выбор перед лицом вызовов, предотвратить раскол в мире и продолжать продвигать человеческую цивилизацию вперед. Давайте работать вместе, чтобы изменить ход истории и создать лучший мир!

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

НАТО предупредило, что Россия может быть готова применить военную силу против альянса к концу этого десятилетия. В случае мирного соглашения по Украине, к достижению которого мы все упорно стремимся, перевооружение России только ускорится. Более масштабная опасность для Европы на этом не закончится. Она будет только возрастать. Поэтому мы должны в полной мере ответить на эту угрозу.

И мы больше не та Великобритания, какой она была в годы Brexit. Я не допущу того, чтобы мы сдались. Именно поэтому, будучи премьер-министром, я посвящаю время укреплению лидерских позиций Великобритании на мировой арене.Именно поэтому я сегодня здесь. Потому что я четко заявляю: британская безопасность невозможна без Европы, а европейская безопасность — без Британии. Это урок истории, и это также сегодняшняя реальность.