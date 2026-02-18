ФСБ задержала заместителя мэра Новороссийска Карагодина
Сотрудники ФСБ задержали заместителя главы города Новороссийска, руководителя управления капитального строительства Романа Карагодина, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
РБК обратился за комментарием в УМВД России по Краснодарскому краю, УФСБ России по Краснодарскому краю, СКР, направил запрос в администрацию Новороссийска.
Согласно данным сайта администрации города, которые приводит «РБК — Краснодар», Карагодина согласовали на должность замглавы Новороссийска и главы управления капитального строительства 28 октября 2025 года.
В настоящее время страница с информацией о чиновнике на сайте мэрии Новороссийска отсутствует.
Материал дополняется
