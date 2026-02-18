ФСБ задержала заместителя мэра Новороссийска Карагодина

Роман Карагодин (Фото: nvrskadm / VK)

Сотрудники ФСБ задержали заместителя главы города Новороссийска, руководителя управления капитального строительства Романа Карагодина, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

РБК обратился за комментарием в УМВД России по Краснодарскому краю, УФСБ России по Краснодарскому краю, СКР, направил запрос в администрацию Новороссийска.

Согласно данным сайта администрации города, которые приводит «РБК — Краснодар», Карагодина согласовали на должность замглавы Новороссийска и главы управления капитального строительства 28 октября 2025 года.

В настоящее время страница с информацией о чиновнике на сайте мэрии Новороссийска отсутствует.

Материал дополняется