 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

ФСБ задержала заместителя мэра Новороссийска Карагодина

Роман Карагодин
Роман Карагодин (Фото: nvrskadm / VK)

Сотрудники ФСБ задержали заместителя главы города Новороссийска, руководителя управления капитального строительства Романа Карагодина, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

РБК обратился за комментарием в УМВД России по Краснодарскому краю, УФСБ России по Краснодарскому краю, СКР, направил запрос в администрацию Новороссийска.

Согласно данным сайта администрации города, которые приводит «РБК — Краснодар», Карагодина согласовали на должность замглавы Новороссийска и главы управления капитального строительства 28 октября 2025 года.

В настоящее время страница с информацией о чиновнике на сайте мэрии Новороссийска отсутствует.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Новороссийск ФСБ задержание
Материалы по теме
В Петербурге задержали главу комитета по госзаказу
Политика
В Башкирии задержали министра культуры республики Амину Шафикову
Политика
Главного специалиста дочерней компании ОЭЗ «Алабуга» задержали за взятку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 17:47
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве Политика, 21:48
Боярский опубликовал ответ Минцифры об использовании Telegram военными Технологии и медиа, 21:28
Песков заявил, что место следующих переговоров по Украине не определено Политика, 21:25
Сборная Канады по хоккею через овертайм вышла в полуфинал Олимпиады Спорт, 21:21
Эксперты оценили сообщения о «тупике» на переговорах в Женеве
РАДИО
 Политика, 21:18
Кадыров рассказал о «недопонимании» с Керимовым перед встречей в Москве Политика, 21:14
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Путин назвал неприемлемыми новые санкции против Кубы Политика, 21:13
Флаг России вывесили на матче Канада — Чехия на Олимпиаде Спорт, 21:12
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
ФСБ задержала заместителя мэра Новороссийска Карагодина Политика, 20:59
Интерес зумеров к 90-м объяснили «этнографическим туризмом»
РАДИО
 Общество, 20:58
Сидни Кросби не смог доиграть четвертьфинал Олимпиады из-за травмы Спорт, 20:57
Силы ПВО за шесть часов уничтожили над регионами России 120 дронов Политика, 20:49