В Петербурге задержали главу комитета по госзаказу

Толстых задержали при попытке вылететь из «Пулково». Следствие считает его организатором схемы, благодаря которой участники госзаказа незаконно выигрывали конкурсы и получали контракты. Чиновнику вменяют превышение полномочий

Денис Толстых (Фото: Администрация Санкт‑Петербурга)

Председателя комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых задержали по делу о превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Толстых был задержан в городском аэропорту «Пулково» при попытке вылететь из него (куда именно, не уточняется). Чиновнику вменяют п. «г» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Следствие ранее установило, что группа сотрудников комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга в 2024 году разработала и воплотила в жизнь схему «по предоставлению незаконных преимуществ ряду коммерческих организаций». Эти организации — участники госзаказа, за счет этого выигрывали конкурсы и заключали контракты в нарушение требований закона.

В начале февраля в рамках этого дела был арестован начальник отдела осуществления централизованных закупок и межведомственного взаимодействия петербургского комитета по госзаказу Егор Леонов. Затем следствие установило организатора схемы, которым оказался Толстых.

С чиновником проводят следственные действия, вскоре суд рассмотрит вопрос о его аресте.

Страница с биографией Толстых к моменту выхода материала была удалена с сайта администрации Санкт-Петербурга. Обязанности председателя комитета он исполнял по меньшей мере с июня 2023 года.

«Фонтанка» передает, что, по версии следствия, Леонов добился, чтобы работы по капремонту здания городской поликлиники Nº 88 Кировского района отдали компании «Вектор», а не компании «БалтСтройИнвест». Контракт на сумму 321 млн руб. был заключен в июле 2024 года, он до сих пор числится как находящийся в стадии исполнения.

Другим эпизодом превышения полномочий следствие сочло отклонение заявки ООО «Вега-С» в пользу ООО «Перспектива». Компания с таким названием недавно стала подрядчиком по обслуживанию систем обеспечения безопасности в учреждениях Кировского района — в том числе в поликлинике № 88, контракт был заключен в 2023-м, пишет газета.

Издание отмечает также, что около года назад была арестована замглавы петербургского управления антимонопольной службы Екатерина Даниловская. Ее также обвинили в превышении должностных полномочий. Пострадавшей также числилась «Вега-С», конкурировавшая с ООО «Перспектива» за контракт на установку камер видеонаблюдения в школах. «Веге-С» почти удалось получить его, однако была проведена проверка, и компания лишилась почти сотни контрактов. Дома у Даниловской в ходе расследования было обнаружено 40 млн руб., передавал портал 47news.