 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Петербурге задержали главу комитета по госзаказу

В Пулково задержали главу комитета по госзаказу Петербурга
Толстых задержали при попытке вылететь из «Пулково». Следствие считает его организатором схемы, благодаря которой участники госзаказа незаконно выигрывали конкурсы и получали контракты. Чиновнику вменяют превышение полномочий
Денис Толстых
Денис Толстых (Фото: Администрация Санкт‑Петербурга)

Председателя комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых задержали по делу о превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Толстых был задержан в городском аэропорту «Пулково» при попытке вылететь из него (куда именно, не уточняется). Чиновнику вменяют п. «г» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Следствие ранее установило, что группа сотрудников комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга в 2024 году разработала и воплотила в жизнь схему «по предоставлению незаконных преимуществ ряду коммерческих организаций». Эти организации — участники госзаказа, за счет этого выигрывали конкурсы и заключали контракты в нарушение требований закона.

Эксперты увидели превращение госзаказчиков в «кредиторов»
Экономика
Фото:Ярослав Беляев / ТАСС

В начале февраля в рамках этого дела был арестован начальник отдела осуществления централизованных закупок и межведомственного взаимодействия петербургского комитета по госзаказу Егор Леонов. Затем следствие установило организатора схемы, которым оказался Толстых.

С чиновником проводят следственные действия, вскоре суд рассмотрит вопрос о его аресте.

Страница с биографией Толстых к моменту выхода материала была удалена с сайта администрации Санкт-Петербурга. Обязанности председателя комитета он исполнял по меньшей мере с июня 2023 года.

«Фонтанка» передает, что, по версии следствия, Леонов добился, чтобы работы по капремонту здания городской поликлиники Nº 88 Кировского района отдали компании «Вектор», а не компании «БалтСтройИнвест». Контракт на сумму 321 млн руб. был заключен в июле 2024 года, он до сих пор числится как находящийся в стадии исполнения.

Другим эпизодом превышения полномочий следствие сочло отклонение заявки ООО «Вега-С» в пользу ООО «Перспектива». Компания с таким названием недавно стала подрядчиком по обслуживанию систем обеспечения безопасности в учреждениях Кировского района — в том числе в поликлинике № 88, контракт был заключен в 2023-м, пишет газета.

Издание отмечает также, что около года назад была арестована замглавы петербургского управления антимонопольной службы Екатерина Даниловская. Ее также обвинили в превышении должностных полномочий. Пострадавшей также числилась «Вега-С», конкурировавшая с ООО «Перспектива» за контракт на установку камер видеонаблюдения в школах. «Веге-С» почти удалось получить его, однако была проведена проверка, и компания лишилась почти сотни контрактов. Дома у Даниловской в ходе расследования было обнаружено 40 млн руб., передавал портал 47news.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Санкт-Петербург задержание Аэропорт Пулково госзаказ превышение полномочий уголовное дело
Материалы по теме
СК раскрыл детали дела против офицера департамента госзаказа Минобороны
Политика
Эксперты увидели превращение госзаказчиков в «кредиторов»
Экономика
Суду предложили дать 10 лет экс-главе департамента госзаказа Минобороны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Члены делегации США в отеле в Женеве перед переговорами. Видео Политика, 11:59
Дочерей Галицкого оставили с отцом после смерти матери Общество, 11:59
Где и с чьим участием встречались делегации России и Украины. Инфографика Политика, 11:54
Есть три типа переговорщиков. Как вести себя с ними Образование, 11:53
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА Политика, 11:46
Делегации России и США прибыли на переговоры о мире в Женеву Политика, 11:42
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Британская полиция создала группу для расследования дела принца Эндрю Общество, 11:40
Семейная ипотека и обманутые дольщики ИЖС: самые ожидаемые законы 2026-го Недвижимость, 11:38
Банк Standard Chartered снизил прогнозы по всем крупным криптовалютам Крипто, 11:27
Берлинале-2026: токсичные отцы и страдающие дети Стиль, 11:26
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Супруга Пашиняна объявила о завершении их гражданского брака Политика, 11:20
Иномарки из серого импорта. Как изменились предпочтения и цены Авто, 11:15