Главного специалиста дочерней компании ОЭЗ «Алабуга» задержали за взятку
УФСБ России по Татарстану совместно со службой безопасности особой экономической зоны «Алабуга» задержало главного специалиста ООО «Дрейк» (дочерней компании ОЭЗ «Алабуга») Марата Рахматуллина.
По версии следствия, Рахматуллин незаконно получил более 3 млн руб. от одного из поставщиков. За получение взятки в особо крупном размере сотруднику компании грозит до 15 лет лишения свободы, штраф в размере до стократной суммы взятки и лишение права занимать определенные должности на срок до 15 лет.
Ранее за получение взятки в размере 4,8 млн руб. арестовали исполняющего обязанности министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области.
Следствие считает, что в январе 2024 года он встретился с директором коммерческой организации и потребовал деньги в обмен на покровительство и помощь в использовании комплекса зданий, которые ранее получила фирма для ведения бизнеса. Сотрудники ФСБ взяли его и посредника с поличным.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»