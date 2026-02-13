Главного специалиста дочерней компании ОЭЗ «Алабуга» задержали за взятку

Фото: Александр Земляниченко / AP / ТАСС

УФСБ России по Татарстану совместно со службой безопасности особой экономической зоны «Алабуга» задержало главного специалиста ООО «Дрейк» (дочерней компании ОЭЗ «Алабуга») Марата Рахматуллина.

По версии следствия, Рахматуллин незаконно получил более 3 млн руб. от одного из поставщиков. За получение взятки в особо крупном размере сотруднику компании грозит до 15 лет лишения свободы, штраф в размере до стократной суммы взятки и лишение права занимать определенные должности на срок до 15 лет.

Ранее за получение взятки в размере 4,8 млн руб. арестовали исполняющего обязанности министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области.

Следствие считает, что в январе 2024 года он встретился с директором коммерческой организации и потребовал деньги в обмен на покровительство и помощь в использовании комплекса зданий, которые ранее получила фирма для ведения бизнеса. Сотрудники ФСБ взяли его и посредника с поличным.