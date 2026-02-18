Мерц исключил появление немецкого ядерного оружия и назвал альтернативу
Германия не рассматривает возможность разработки ядерного оружия, заявил канцлер страны Фридрих Мерц в подкасте Machtwechsel, передает Bloomberg.
«Я не хочу, чтобы Германия рассматривала возможность разработки собственного ядерного оружия», — заявил Мерц. Он сослался на международные обязательства страны, зафиксированные в Договоре о нераспространении ядерного оружия и Договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии, известный как договор «Два плюс четыре».
В качестве альтернативы Мерц предложил использовать ядерное оружие, произведенное во Франции и Великобритании. Однако он отметил, что французская программа по созданию ядерных ракет ориентирована на морское базирование.
Канцлер также затронул тему задержки в разработке европейского истребителя в рамках программы Future Combat Air System (FCAS). По словам Мерца, задержки вызваны «объективными причинами», а именно — страны не пришли к общему соглашению о том, какого типа нужны самолеты. «Французам нужен самолет, способный нести ядерное оружие и садиться на авианосцы. Немецкому бундесверу это сейчас не нужно», — пояснил он, добавив, что стороны обсуждают возможность создания двух разных моделей истребителей.
Ранее Мерц подтвердил, что Германия провела конфиденциальные переговоры с Францией. Они были посвящены созданию системы европейского ядерного сдерживания.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разработка ядерного оружия не является приоритетом для страны, хотя она и работает над ним совместно с Францией.
В феврале 2025 года The Telegraph со ссылкой на источники писал, что Франция готова предоставить свои истребители с ядерным оружием для размещения в Германии в случае вывода американского контингента из Европы.
Германия не имеет своего ядерного оружия, но в соответствии с соглашениями НАТО о совместном ядерном использовании около 20 американских ядерных бомб находится на американской авиабазе Бюхель в Германии. Там же стоит эскадрилья истребителей Tornado немецких ВВС — единственных немецких самолетов, приспособленных для ракет с ядерными боеголовками. Решение о запуске принимают только США.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США