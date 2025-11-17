FT узнал, что Франция и Германия передумали создавать общий истребитель

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Германия и Франция хотят отказаться от планов создания совместного истребителя и сосредоточиться на разработке общей облачной системы управления под названием combat cloud («боевое облако»), пишет Financial Times.

По данным издания, Берлин и Париж пытаются спасти свою программу Future Combat Air System (FCAS) — крупнейшую в Европе программу вооружений, которая находится на грани краха из-за разногласий между Airbus и Dassault Aviation по поводу того, как создавать истребители следующего поколения в рамках этой программы.

FCAS — это совместная европейская программа создания авиационного комплекса, в ней участвуют Франция, Германия и Испания. Включает разработку истребителя шестого поколения, который должен прийти на смену французскому Dassault Rafale и немецкому Eurofighter Typhoon примерно к 2040 году. Генеральные подрядчики — Dassault Aviation (Франция) и Airbus Defence and Space (Германия).

Один из вариантов — сузить сотрудничество до совместного «боевого облака», рассказали источники газеты. Это концепция создания облачного интерфейса, который свяжет истребители и их пилотов с датчиками, радарами и беспилотниками, а также с наземными и морскими системами управления, пишет издание. Источники при этом подчеркнули, что окончательное решение пока не принято.

«Мы можем позволить себе несколько самолетов в Европе, но нам нужна одна облачная система для всех», — заявил изданию источник, знакомый с ситуацией.

Другой источник, близкий к проекту, отметил, что сосредоточение внимания на облачной системе может означать переосмысление некоторых аспектов FCAS, например, сокращение сроков реализации программы на 10 лет — с 2040 до 2030 года.

Будущее программы FCAS будет обсуждаться на встречах министра обороны Франции Катрин Вотрен с немецкими коллегами в Париже в понедельник, 17 ноября, а также на встречах канцлера Фридриха Мерца и президента Эммануэля Макрона в Берлине на следующий день, говорится в публикации.

В начале октября FT писал, что крупнейший европейский проект, посвященный созданию новейшего истребителя стоимостью €100 млрд, находится на грани срыва из-за углубления разногласий между Францией и Германией. По данным газеты, обострилась «затянувшаяся борьба за власть» над проектом FCAS из-за данных, что Берлин рассматривает возможность заменить Париж на Великобританию или Швецию на фоне конфликтов с французской компанией Dassault Aviation.

Европейские страны начали масштабное перевооружение после начала российско-украинского конфликта. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией. Российские власти отвергают любые подозрения в намерении напасть на страны Европы. Президент Владимир Путин называл такие высказывания «невероятной ложью».