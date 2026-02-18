 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС
Ватикан отказался участвовать в «Совете мира» Трампа

Пьетро Паролин
Пьетро Паролин (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Ватикан не будет участвовать в «Совете мира», учрежденном президентом США Дональдом Трампом, заявил госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, передает Reuters.

По его словам, управление международными кризисами должно осуществляться прежде всего через ООН.

Как сообщает агентство, в январе папе римскому Льву XIV — первому понтифику из США — направили приглашение присоединиться к инициативе. В рамках плана Трампа по сектору Газа, который привел к перемирию в октябре, «Совет мира» должен был курировать временное управление анклавом. Позднее Трамп заявил о намерении расширить мандат структуры на другие конфликты.

Первое заседание совета запланировано в Вашингтоне на четверг, 19 февраля, на нем планируется обсудить восстановление Газы. Италия и ЕС ранее заявили, что направят представителей в статусе наблюдателей, не присоединяясь к инициативе.

Ватикан имеет статус постоянного наблюдателя при ООН и располагает собственной дипломатической службой. Льва XIV избрали 267-м папой 8 мая 2025 года.

Какие страны Трамп пригласил в «Совет мира» и кто согласился. Карта
Политика
Дональд Трамп

«Совет мира» Трамп учредил в январе в Давосе как часть плана урегулирования конфликта в Газе, включая размещение международных сил и координацию восстановления. Приглашения получили лидеры 58 государств и Еврокомиссия. Bloomberg писал, что претендентам на постоянное место предлагалось внести не менее $1 млрд, а Reuters сообщал о задержках взносов из‑за риска возобновления израильской операции. 13 февраля Израиль подписал соглашение о вступлении. Президент Владимир Путин подтвердил получение Россией приглашения и отметил готовность направить $1 млрд из замороженных в США активов.

Ранее Трамп сообщил, что участники «Совета мира» обязались выделить более $5 млрд на гуманитарные программы и восстановление сектора Газа.

