Аэропорт Ярославля закрыли для полетов

Фото: Олег Смыслов / РИА Новости

В аэропортe Ярославля ввели временные ограничения на выпуск и прием гражданских воздушных судов, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников. Предыдущий раз ограничения в аэропорту Ярославля вводили вечером 15 февраля.

Выпуск и прием гражданских воздушных судов продолжился спустя 11 часов.