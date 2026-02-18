Аэропорт Ярославля закрыли для полетов
В аэропортe Ярославля ввели временные ограничения на выпуск и прием гражданских воздушных судов, сообщает Росавиация.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников. Предыдущий раз ограничения в аэропорту Ярославля вводили вечером 15 февраля.
Выпуск и прием гражданских воздушных судов продолжился спустя 11 часов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США