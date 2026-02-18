 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Официальный сайт аэропорта Шереметьево оказался временно недоступен

Сайт аэропорта Шереметьево не работает по «техническим причинам»

Сайт международного аэропорта Шереметьево временно недоступен для использования по техническим причинам, об этом сообщается в официальном телеграм-канале авиагавани.

«Службы аэропорта проводят необходимые работы», — говорится в сообщении.

В Шереметьево добавили, что о запуске работы сайта будет сообщено дополнительно. Информацию о статусе рейсов можно уточнять на табло, мониторах и на стойках информации в терминалах и через службу информации аэропорта. 

Материал дополняется

Елена Наумова
аэропорт Шереметьево сайт
