Официальный сайт аэропорта Шереметьево оказался временно недоступен
Сайт международного аэропорта Шереметьево временно недоступен для использования по техническим причинам, об этом сообщается в официальном телеграм-канале авиагавани.
«Службы аэропорта проводят необходимые работы», — говорится в сообщении.
В Шереметьево добавили, что о запуске работы сайта будет сообщено дополнительно. Информацию о статусе рейсов можно уточнять на табло, мониторах и на стойках информации в терминалах и через службу информации аэропорта.
Материал дополняется
