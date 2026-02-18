Официальный сайт аэропорта Шереметьево оказался временно недоступен

Сайт международного аэропорта Шереметьево временно недоступен для использования по техническим причинам, об этом сообщается в официальном телеграм-канале авиагавани.

«Службы аэропорта проводят необходимые работы», — говорится в сообщении.

В Шереметьево добавили, что о запуске работы сайта будет сообщено дополнительно. Информацию о статусе рейсов можно уточнять на табло, мониторах и на стойках информации в терминалах и через службу информации аэропорта.

Материал дополняется