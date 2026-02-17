Аэропорт Волгограда ограничил полеты

В аэропорту Волгограда (Гумрак) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее ограничения на полеты в аэропорту Волгограда вводили ранним утром 15 февраля, тогда они действовали чуть менее трех часов — с 6:04 до 8:55 мск.

Минобороны в тот день сообщило, что военные в период с 7:00 до 9:00 мск перехватили 88 беспилотников самолетного типа, в том числе, над Волгоградской областью.