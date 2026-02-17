 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Волгограда ограничил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Волгограда (Гумрак) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты
Общество

Ранее ограничения на полеты в аэропорту Волгограда вводили ранним утром 15 февраля, тогда они действовали чуть менее трех часов — с 6:04 до 8:55 мск.

Минобороны в тот день сообщило, что военные в период с 7:00 до 9:00 мск перехватили 88 беспилотников самолетного типа, в том числе, над Волгоградской областью.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Волгоград аэропорты приостановка полетов
Материалы по теме
Седьмой с начала суток российский аэропорт приостановил полеты
Политика
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты
Общество
Еще один российский аэропорт временно ограничил полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад Спорт, 00:19
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр Спорт, 00:19
Петросян лишилась лидерства. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 00:16
Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в двойках на Олимпиаде Спорт, 00:06
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 00:01
Минприроды скорректирует «Чистый воздух» под интересы энергетиков Бизнес, 00:01
Эксперты предсказали новый бум IPO на российском рынке в 2026 году Финансы, 00:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Вице-президент ISU отреагировал на дебют Петросян на Олимпиаде Спорт, 17 фев, 23:59
Аэропорт Волгограда ограничил полеты Политика, 17 фев, 23:58
Вэнс назвал главную красную линию США по Ирану Политика, 17 фев, 23:57
Леонова назвала причину уверенности Петросян на Олимпиаде Спорт, 17 фев, 23:48
Жулин назвал причины заниженных оценок Петросян на Олимпиаде в Италии Спорт, 17 фев, 23:46
Петросян рассказала, что не живет в Олимпийской деревне Спорт, 17 фев, 23:37
Зеленский поручил делегации проработать в Женеве встречу с Путиным Политика, 17 фев, 23:29