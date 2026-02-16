Политика,
0
Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыли для полетов
В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на выпуск и прием гражданских воздушных судов, сообщает Росавиация.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»