Аэропорт Чебоксар приостановил полеты

В аэропорту Чебоксар временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

На момент публикации полеты приостановлены в воздушном хабе Волгограда (с 23:41 мск 17 февраля). Кроме того, чуть более часа ограничения действовали в аэропорту Саратова (с 2:48 до 4:06 мск 18 февраля).