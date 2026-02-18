 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Аэропорт Чебоксар приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Чебоксар временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Аэропорт Саратова приостановил полеты
Политика

На момент публикации полеты приостановлены в воздушном хабе Волгограда (с 23:41 мск 17 февраля). Кроме того, чуть более часа ограничения действовали в аэропорту Саратова (с 2:48 до 4:06 мск 18 февраля).

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Чебоксары полеты аэропорты
