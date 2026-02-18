Южная Корея выразила сожаление в связи с вторжением гражданских дронов в КНДР

В Южной Корее пообещали ужесточить наказание за запуск дронов в КНДР

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ён официально выразил сожаление из-за случаев вторжение беспилотников в территории его страны в воздушное пространство КНДР, сообщает Bloomberg. Министр пообещал ужесточить наказание за такие действия.

Чон Дон Ён назвал эти инциденты «опасными нарушениями межкорейских соглашений» и угрозой стабильности на полуострове. По словам министра, администрация президента Ли Чжэ Мёна привержена установлению «мира там, где нет необходимости воевать» и продвижению мирного сосуществования двух стран.

Он отметил, что, согласно результатам совместного расследования, всего было совершено четыре запуска дронов гражданскими лицами со стороны Южной Кореи. При этом два беспилотника разбились на севере страны.

Министр подчеркнул, что под проверку южнокорейских властей в связи с инцидентом попали несколько граждан и сотрудников службы безопасности. Он также пообещал, что Сеул ужесточит наказание за несанкционированные полеты беспилотников и рассмотрит возможность восстановления отдельных положений межкорейского военного соглашения 2018 года. Южная Корея полностью приостановила его в 2024 году.

На прошлой неделе заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи, сестра лидера страны Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян «не останется без жестоких контрмер», если инциденты с дронами повторятся.Она отметила, что одних лишь сожалений со стороны Сеула недостаточно, однако назвала их «обнадеживающим моментом».

О запуске беспилотников из Южной Кореи 10 января сообщил представитель Генерального штаба Народной армии Северной Кореи. По его данным, дрон отследили 4 января. Южнокорейские военные отрицали свою причастность к запуску беспилотника.

В сентябре 2025 года произошел аналогичный случай — тогда беспилотник вторгся на территорию КНДР над районом уезда Пхёнсан провинции Северный Хванхэ.