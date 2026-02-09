В Южной Корее разбился военный вертолет

В уезде Капхён провинции Кёнгидо в Южной Корее произошло крушение военного вертолета AH-1S армейской авиации. В результате авиакатастрофы двоих человек госпитализировали в больницу после остановки сердца, передает «Рёнхап».

По данным агентства, авиакатастрофа произошла около 11:00 (5:00 мск) в 55 км к северо-востоку от Сеула. На борту военного вертолета находились два человека. Они получили серьезные травмы. Их доставили в больницу с остановкой сердца.

В марте 2025 года в Южной Корее разбился пожарный вертолет, погиб пилот. Вертолет был задействован в тушении лесных пожаров.