 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Южной Корее разбился военный вертолет

В уезде Капхён провинции Кёнгидо в Южной Корее произошло крушение военного вертолета AH-1S армейской авиации. В результате авиакатастрофы двоих человек госпитализировали в больницу после остановки сердца, передает «Рёнхап».

По данным агентства, авиакатастрофа произошла около 11:00 (5:00 мск) в 55 км к северо-востоку от Сеула. На борту военного вертолета находились два человека. Они получили серьезные травмы. Их доставили в больницу с остановкой сердца.

В марте 2025 года в Южной Корее разбился пожарный вертолет, погиб пилот. Вертолет был задействован в тушении лесных пожаров.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Вертолет авиакатастрофа пострадавшие
Материалы по теме
В Колумбии 15 человек погибли при крушении пассажирского самолета
Общество
Пятна от нефтепродуктов появились в море после крушения судна у Пхукета
Общество
В СК назвали возможную причину крушения учебного самолета в Орске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне Общество, 08:36
Число освобожденных в Венесуэле политзаключенных превысило 400 человек Политика, 08:30
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Никарагуа отменило безвизовый въезд для кубинцев Политика, 08:26
Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц Политика, 08:12
Юристы заявили о резком сокращении одобрений на вывод дивидендов за рубежПодписка на РБК, 08:01
«Если конкурент истекает кровью, вонзи нож»: как Ryanair добилась успехаПодписка на РБК, 08:01
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:51
Индия задержала три танкера, связанных с теневым флотом Ирана Политика, 07:48
За ночь над регионами России сбили 69 беспилотников Политика, 07:39
Российский парадокс. Почему кредитные карты уступают кредитам наличнымиПодписка на РБК, 07:30
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
В Южной Корее разбился военный вертолет Общество, 07:22
Гонконгского медиамагната приговорили к 20 годам за призывы к мятежу Политика, 07:03