В Южной Корее заметили политическое усиление дочери Ким Чен Ына

Ким Чжу Э и Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Лидер КНДР Ким Чен Ын предпринимает шаги для укрепления статуса своей дочери как возможной преемницы, а ее участие в публичных мероприятиях может указывать на вовлеченность в политические вопросы. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на южнокорейских депутатов.

Депутат Ли Сон Квон заявил, что ранее Национальная разведывательная служба (NIS) описывала дочь Ким Чен Ына как фигуру «проходящую обучение в качестве преемницы», а теперь использует формулировку о «стадии внутреннего назначения преемницы». По словам законодателей, южнокорейская разведка будет следить, появится ли она на предстоящем заседании правящей Трудовой партии и будет ли представлена с официальным титулом.

В NIS считают, что появления дочери Ким Чен Ына на публичных мероприятиях могут свидетельствовать о ее роли в формировании политики и статусе фактического «второго лица», заявили депутаты Ли и Пак Сон Вон.

В июле 2024 года южнокорейская Национальная разведывательная служба (NIS) сообщала парламенту Южной Кореи, что Ким Чжу Э проходит обучение по управлению государством. Около 60% общественной деятельности Ким Чжу Э пришлось на посещение военных и экономических мероприятий вместе с отцом.

В сентябре 2025 года Ким Чен Ын взял в Китай свою дочь. Тогда это расценили как свидетельство того, что отец позиционирует ее как преемницу семейной династии.