Политика⁠,
0

Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу жестким ответом на вторжения дронов

Ким Ё Чжон заявила, что одних лишь сожалений со стороны Сеула недостаточно. Пхеньян сообщил об инцидентах со вторжением беспилотников с территории Южной Кореи в сентябре и январе
Ким Ё Чжон
Ким Ё Чжон (Фото: Jorge Silva / EPA / ТАСС)

Власти Южной Кореи должны предотвратить повторное вторжение беспилотников в воздушное пространство КНДР, написала заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи, сестра лидера страны Ким Ё Чжон в заявлении для прессы, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

После инцидентов с беспилотниками в сентябре 2025-го и январе 2026 года министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ён официально выразил сожаление из-за вторжения дронов в воздушное пространство КНДР. Ким Ё Чжон назвала его заявление «обнадеживающим моментом».

«Однако властям РК нельзя пытаться обойти вызванный самим собой кризис только выражением сожаления, а следует принять гарантированные меры для последовательного предотвращения повторения серьезных нарушений суверенитета, таких как вторжение в воздушное пространство нашей Республики», — говорится в заявлении.

Она уточнила, что КНДР не интересует, кто является виновником последнего инцидента, отметив, что вторжение было совершено «именно беспилотником, стартовавшим» из Южной Кореи.

«Предупреждаю, что в случае повторения провокации, нарушающей священный и неприкосновенный суверенитет КНДР, она, безусловно, не останется без жестоких контрмер», — предупредила Ким Ё Чжон.

Замзаведующего отделом ЦК Трудовой партии считает, что речь идет идти о «любом из разных вариантов контратаки, который будет превышать симметричный ответ». Она повторила, что власти республики должны «делить внимание предотвращению повторения глупых поведений внутри страны».

В Японии сообщили о запуске КНДР двух ракет
Политика
Фото:Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press

О запуске беспилотников из Южной Кореи 10 явнаря сообщил представитель Генерального штаба Народной армии Северной Кореи. По его данным, дрон отследили 4 января, он передвигался на север от села Хадо волости Сонхэ уезда Канхва города Инчхон.

«Наши подразделения, которые несли дежурство по контролю воздушного пространства <...> [впустили цель] до 8-километровой линии нашего воздушного пространства, нападали на нее с использованием специальных средств радиоэлектронной борьбы и насильно приземлили на месте в 1200 м от высоты 101,5 в селе Муксан Кэпхунского района г. Кэсон», — говорилось в заявлении представителя. В сбитом беспилотнике были установлены наблюдательные средства.

В беспилотнике нашли видеокамеру, которая вела запись территории Северной Кореи. Продолжительность двух записанных видеороликов составила около 7 минут каждый. В Пхеньяне сочли находку доказательством шпионажа.

27 сентября 2025 года произошел аналогичный случай. Тогда беспилотник вторгся на территорию КНДР над районом уезда Пхёнсан провинции Северный Хванхэ. «Примененные методы связи и навигации, полетный план, зафиксированные полетные данные, видеозаписи и др. свидетельствуют, что этот беспилотник совершил воздушную разведку и специально разработан для этого. В то время в устройство видеозаписи были записаны видеоматериалы о важных объектах нашей территории продолжительностью 5 часов 47 минут», — уточнил представитель генштаба.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
КНДР беспилотники Южная Корея Ким Ё Чжон
