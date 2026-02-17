 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Многие корейцы уверены, что бывшего президента признают виновным

Опрос: некоторые корейцев ждут, что экс-главу Кореи приговорят к смертной казни
Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль (Фото: Jung Yeon-Je / Getty Images)

Корейское агентство Korea Research провело опрос, согласно которому 32% респондентов заявили, что ожидают признания вины бывшего президента Юн Сок Ёлю и его смертной казни. 43% ответили, что его признают частично виновным и приговорят к пожизненному заключению. В целом более 60% опрошенных ожидают обвинительного приговора, следует из результатов опроса.

Лишь 18% респондентов ответили, что его ждет оправдательный приговор. При этом 53% представителей его партии «Сила народа» проголосовали за оправдание.

Также опрос был о приговоре бывшему премьер-министру Хан Док Су. Его приговорили к 23 годам лишения свободы по обвинению в выполнении важных задач в ходе мятежа. 59% респондентов сочли приговор уместным, против него проголосовали 36% опрошенных. 

Как сумки Chanel довели до тюрьмы первую леди Южной Кореи
Политика
Ким Гон Хи

Разительно отличаются ответы о приговоре жене бывшего президента Ким Гон Хи. 71% опрошенных считает, что приговор «неуместен», за него проголосовали 23%. Среди респондентов с консервативными взглядами ответ «неуместен» составил 50%, а среди сторонников партии «Сила народа» он достиг 41%.

Опрос по заказу MBC проводился в течение трех дней с 11 февраля среди 1 тыс. мужчин и женщин старше 18 лет по всей стране. Исследование проводили методом телефонного интервью. Коэффициент ответов составил 12% (1 тыс. из 8,3 тыс. человек).

Поздним вечером 3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль выступил с обращением к нации. Он объявил чрезвычайное военное положение для защиты республики Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил. Спустя 150 минут после обращения Юна в ходе экстренного заседания парламент проголосовал за отмену военного положения.

6 декабря парламент предпринял первую попытку импичмента президента, но она провалилась. Спустя неделю, 14 декабря, второе голосование по импичменту прошло успешно. Юна отстранили от должности и передали под суд.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Корея смертная казнь пожизненное заключение экс-президент опросы
