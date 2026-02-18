Куренков: на службу в МЧС ежегодно будут направлять до 5 тыс. срочников

Фото: Екатерина Сычкова / URA.ru / Global Look Press

На службу в пожарные подразделения МЧС при содействии Минобороны России будут направлять до 5 тыс. солдат срочной службы, сообщил в ходе правительственного часа в Совете Федерации глава МЧС Александр Куренков.

«С Министерством обороны России достигнуты договоренности по выделению МЧС России ежегодно до 5 тыс. военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для комплектования Федеральной противопожарной службы без увеличения штатной численности МЧС России», — сказал он.

Решение связано с недостатком пожарных в подразделениях МЧС. Средняя укомплектованность отрядов пожарных составляет 65,5%. Больше всего их не хватает в Херсонской области (51%), Удмуртии (35%), Тульской области (30%), Москве и Магаданской области (по 27%), ДНР, ЛНР и Владимирской области (по 26%), а также в Запорожской области (20%). Отток кадров связан из-за низких зарплат, что подтверждала Счетная палата России после проведения контрольных мероприятий в МЧС.

«В этой связи министерством совместно с Минфином России прорабатывается увеличение объемов финансирования для повышения денежного вознаграждения личного состава», — отметил Куренков.

Об инициативе по привлечению срочников глава МЧС сообщал ранее. При необходимости изменения внесут в закон «О пожарной безопасности».