Глава МЧС заявил о планах увеличить штат специалистов по разминированию
В системе МЧС России планируют создать новые отряды специалистов-пиротехников, занимающихся разминированием, сообщил глава ведомства Александр Куренков в ходе расширенной коллегии министерства, передает ТАСС.
Мероприятия, нацеленные на усиление существующих пиротехнических отрядов и создание новых подразделений, находятся «на особом контроле», отметил Куренков.
По его словам, пиротехнические подразделения МЧС обнаружили и обезвредили более 108 тыс. взрывоопасных предметов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также приграничных регионах в 2025 году.
При формировании новых подразделений в ведомстве будут принимать во внимание значительный объем работ по разминированию. Власти поддержали инициативу МЧС по увеличению числа реагирующих подразделений, привлекаемых к разминированию, добавил глава министерства.
На расширенной коллегии Куренков также рассказал об итогах деятельности МЧС за 2025 год: «За прошедший год личный состав МЧС России принимал участие в ликвидации последствий 266 чрезвычайных ситуаций, три из которых — федерального характера. При этом эвакуировано и спасено свыше 6,5 тыс. человек», — сообщил он.
