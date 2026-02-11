 Перейти к основному контенту
Общество
0

Дюмин заявил, что МЧС усовершенствует систему оповещения населения

Дюмин передал поручения президента для МЧС привести в готовность системы оповещения и защиты населения, а также ускорить внедрение современных решений для реагирования на ЧС и атаки на гражданскую инфраструктуру
Алексей Дюмин
Алексей Дюмин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поручил МЧС довести до готовности систему повышения оповещения населения согласно определенным планам. Об этом заявил помощник президента России, секретарь Госсовета Алексей Дюмин во время расширенной коллегии министерства.

«Силы и средства МЧС, ваши территориальные подразделения должны продолжить работу по повышению эффективности реагирования как на любые потенциальные чрезвычайные угрозы, так и на террористические акты киевского режима, которые воздействуют на объекты гражданской инфраструктуры и гражданские объекты», — сказал Алексей Дюмин (цитата по ТАСС).

Путин предупредил о риске потерять «все, что дорого», из-за ИИ
Технологии и медиа
Владимир Путин

Помощник президента напомнил о четырех поручениях для министерства от российского лидера:

  • привести в готовность защитные структуры согласно утвержденному плану;
  • привести в готовность систему повышения оповещения населения согласно определенным планам, усилить научную деятельность по разработкам и ускоренному внедрению и использованию технологий;
  • довести социальное обеспечение до уровня других силовых ведомств;
  • усовершенствовать и развить систему предупреждения чрезвычайных ситуаций, используя современные технологии, которые не только получают, анализируют информацию, но и моделируют, прогнозируют и дают необходимые решения на опережение.

Масштабная проверка систем оповещения населения прошла по всей России 1 октября 2025 года. МЧС предупреждало, что будут тестироваться электросирены и громкоговорители. Такие проверки проходят регулярно, по плану — дважды в год.

МЧС ввело единый сигнал об опасности «Внимание всем!» в 2021 году. До этого для оповещения граждан использовались пять сигналов гражданской обороны: «Внимание всем!», «Воздушная тревога», «Радиационная опасность», «Химическая тревога» и «Угроза катастрофического затопления».

В настоящее время в России существуют региональные, местные и локальные системы оповещения населения. В зависимости от характера и масштаба угрозы гражданам используются как самые простые способы, например «подворовый обход», так и более современные — через теле- и радиовещание, сотовую связь (в частности, СМС-рассылка) и интернет.

