Общество⁠,
0

МЧС сообщило об инициативе привлекать призывников для службы пожарными

По словам Куренкова, в МЧС начали проработку вопроса о привлечении призывников для комплектования пожарных подразделений. Инициатива уже согласована с Минобороны. Ранее Куренков сообщил о планах создать новые отряды саперов в МЧС
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Прорабатывается вопрос привлечения военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков, передает корреспондент РБК.

Он добавил, что инициатива уже согласована с Минобороны, но в случае поддержки президента потребуется внесение изменений в закон «О пожарной безопасности», отметил глава МЧС.

Кроме того, Куренков заявил, что одной из проблем МЧС является отток кадров из реагирующих подразделений из-за низких зарплат. По его словам, это неоднократно подтверждалось Счетной палатой по результатам проведения контрольных мероприятий в МЧС.

«В этой связи министерством совместно с Минфином России прорабатывается увеличение объемов финансирования для повышения денежного вознаграждения личного состава», — отметил он.

Дюмин заявил, что МЧС усовершенствует систему оповещения населения
Общество
Алексей Дюмин

Порядок прохождения военной службы в спасательных воинских формированиях и территориальных органах МЧС России регулируется федеральным законом № 76 «О статусе военнослужащих». Для занятия воинских должностей требуется высшее профессиональное образование, которое можно получить, в частности, в Академии гражданской защиты МЧС России.

Ранее в феврале Куренков сообщил о планах МЧС создать новые отряды специалистов-пиротехников, занимающихся разминированием. По словам министра, пиротехнические подразделения МЧС обнаружили и обезвредили более 108 тыс. взрывоопасных предметов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также приграничных регионах в 2025 году.

В 2024 году в МЧС подготовили документ, регламентирующий политическую работу с сотрудниками. В ее рамках было запланировано проводить политинформирование и совместное прослушивание радиопередач, а также оценивать идейно-политические установки сотрудников. Среди задач такой работы были указаны формирование у личного состава «высокого уровня политического сознания и культуры» и защита от негативного информационного воздействия.

