МЧС сообщило об инициативе привлекать призывников для службы пожарными
Прорабатывается вопрос привлечения военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков, передает корреспондент РБК.
Он добавил, что инициатива уже согласована с Минобороны, но в случае поддержки президента потребуется внесение изменений в закон «О пожарной безопасности», отметил глава МЧС.
Кроме того, Куренков заявил, что одной из проблем МЧС является отток кадров из реагирующих подразделений из-за низких зарплат. По его словам, это неоднократно подтверждалось Счетной палатой по результатам проведения контрольных мероприятий в МЧС.
«В этой связи министерством совместно с Минфином России прорабатывается увеличение объемов финансирования для повышения денежного вознаграждения личного состава», — отметил он.
Порядок прохождения военной службы в спасательных воинских формированиях и территориальных органах МЧС России регулируется федеральным законом № 76 «О статусе военнослужащих». Для занятия воинских должностей требуется высшее профессиональное образование, которое можно получить, в частности, в Академии гражданской защиты МЧС России.
Ранее в феврале Куренков сообщил о планах МЧС создать новые отряды специалистов-пиротехников, занимающихся разминированием. По словам министра, пиротехнические подразделения МЧС обнаружили и обезвредили более 108 тыс. взрывоопасных предметов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также приграничных регионах в 2025 году.
В 2024 году в МЧС подготовили документ, регламентирующий политическую работу с сотрудниками. В ее рамках было запланировано проводить политинформирование и совместное прослушивание радиопередач, а также оценивать идейно-политические установки сотрудников. Среди задач такой работы были указаны формирование у личного состава «высокого уровня политического сознания и культуры» и защита от негативного информационного воздействия.
