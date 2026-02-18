Двух подростков осудили за поджог вертолета в Омской области
Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к семи и семи с половиной годам колонии двух подростков, которые в сентябре 2024-го подожгли на территории военного аэропорта Омск-Северный вертолет Ми-8. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, передает ТАСС.
Подростков признали виновными в совершении теракта (ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса). До совершеннолетия оба будут отбывать наказание в воспитательной колонии, после их переведут в колонию общего режима. Суд также обязал осужденных возместить Минобороны ущерб в размере 668 млн руб.
Как установил суд, в сентябре 2024-го двое мальчиков, оба 2008 года рождения, проникли на территорию аэропорта и подожгли вертолет при помощи «коктейлей Молотова». Их задержали, на допросе подростки сознались в преступлении.
По словам несовершеннолетних, они совершили поджог по заданию неизвестного, который связался с ними в мессенджере. Свои действия подростки записали на видео и отправили куратору. За выполнение задания им обещали $20 тыс., но так и не заплатили.
