Двух подростков осудили за поджог вертолета в Омской области

Двух подростков приговорили к 7 и 7,5 годам за поджог вертолета в Омской области

Фото: ФСБ России по Омской области

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к семи и семи с половиной годам колонии двух подростков, которые в сентябре 2024-го подожгли на территории военного аэропорта Омск-Северный вертолет Ми-8. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, передает ТАСС.

Подростков признали виновными в совершении теракта (ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса). До совершеннолетия оба будут отбывать наказание в воспитательной колонии, после их переведут в колонию общего режима. Суд также обязал осужденных возместить Минобороны ущерб в размере 668 млн руб.

Как установил суд, в сентябре 2024-го двое мальчиков, оба 2008 года рождения, проникли на территорию аэропорта и подожгли вертолет при помощи «коктейлей Молотова». Их задержали, на допросе подростки сознались в преступлении.

По словам несовершеннолетних, они совершили поджог по заданию неизвестного, который связался с ними в мессенджере. Свои действия подростки записали на видео и отправили куратору. За выполнение задания им обещали $20 тыс., но так и не заплатили.