Студента обвинили в теракте за поджог релейного шкафа в Подмосковье

Общество⁠,
0

Фото: СК России
Фото: СК России

Суд арестовал 17-летнего студента колледжа, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне Жилево — Ступино в Московской области, сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Следствием установлено, что парень получил через мессенджер предложение от представителей украинских спецслужб совершить теракт на железной дороге. Взамен подростку обещали денежное вознаграждение. Молодой человек согласился на предложение. Вечером 17 декабря он приехал на перегон железнодорожных станций Жилево — Ступино, где поджег релейный шкаф. Пожар он снял на видео для отчета своему куратору, однако обещанное вознаграждение подросток так и не получил.

Силовики оперативно установили личность подозреваемого. Это 17-летний студент колледжа. Подростка заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России (террористический акт). Максимальное наказание по статье — до 20 лет лишения свободы.

В конце ноября 14-летний подросток по указанию незнакомца совершил поджог на Московской железной дороге в Подмосковье. Указание от неизвестного он получил в одном из мессенджеров. Школьника задержали, ему предъявили обвинение.

