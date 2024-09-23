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Двое школьников подожгли вертолет в Омской области

Baza пишет, что 16-летние школьники проникли на авиабазу вечером 21 сентября и бросили в вертолет Ми-8 коктейль Молотова. За это им обещали $20 тыс. Подростков задержали

Двое школьников подожгли вертолет в Омской области
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Двое подростков из Омска подожгли вертолет на одной из площадок в области. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным телеграм-канала Baza, 16-летние школьники проникли на авиабазу вечером 21 сентября. Они бросили в вертолет Ми-8 коктейль Молотова и скрылись. Вскоре их задержали. Подростки рассказали, что задание поджечь вертолет они получили через Telegram, за это им пообещали вознаграждение в $20 тыс. Деньги несовершеннолетние так и не получили, а переписка была удалена. Об этом также пишет телеграм-канал «112».

РБК обратился за комментарием в СК Омской области.

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В сентябре двое подростков попали в больницу после поджога МИ-8Т в аэропорту Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ), об этом сообщили в пресс-службе местного правительства. В пресс-службе авиакомпании «Ютэйр», которой принадлежал вертолет, рассказали, что поджог был совершен в ночь на 11 сентября, подозреваемых задержали. Baza писала, что двое школьников подожгли вертолет за обещанное вознаграждение в 5 млн руб.

В апреле двое 16-летних жителей Тольятти собирались поджечь Ми-8 на военном аэродроме «Кряж» в Самаре, их также задержали. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, они признали, что действовали «по заданию спецслужб Украины» и до этого уже подожгли релейные шкафы в селе Боровка, сотовую вышку в Тольятти и заброшенный поезд. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК (покушение на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору).

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Омская область Вертолет Ми-8 поджог школьники
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