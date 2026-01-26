 Перейти к основному контенту
17-летнего крымчанина задержали за попытку поджога двух машин

Фото: Undercurrent Images / Shutterstock
Фото: Undercurrent Images / Shutterstock

Несовершеннолетний житель Крыма признался в поджоге автомобилей, которые принадлежали, по его мнению, евреям на полуострове. Он также был участником организации National Socialism/White Power (признана террористической и запрещена в России). Признание он озвучил в ходе слушания дела в Южном окружном военном суде, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело 17-летнего крымчанина рассматривалось в суде впервые. Следствие выяснило, что в 2024 году он вступил в организацию, а после поджог автомобиль Opel Calibra, который, по его мнению, принадлежал еврею. Он признал свою вину.

До этого подросток пытался взорвать другой автомобиль того же человека. Он купил пусковое устройство ПУ-4, которое имеет схожий принцип действия с огнестрельным оружием, а также патроны к нему. Подросток несколько раз выстрелил в ВАЗ, но не смог повредить его, поскольку стрелял в окна, где не было стекол.

ФСБ задержала в Севастополе поджигателя, которым руководили по телефону
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

После поджога он связался с куратором организации и рассказал, что в отношении него возбудили уголовное дело. Он попросил денег на адвоката.

Двумя днями ранее правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали 13-летнего подростка, который собирался поджечь автомобили полиции по указанию неизвестного лица. Инцидент произошел вечером у ограды одного из отделов полиции Выборгского района, где подросток снимал территорию на камеру. В его рюкзаке нашли канистру бензина и зажигалку. После разговора мальчика передали законным представителям.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
повреждение поджог Крым подросток
