Над Россией сбили 43 дрона за ночь

Минобороны сообщило о 43 беспилотниках, сбитых за ночь над российскими регионами

Силы ПВО с 23:00 мск 17 февраля до 7:00 мск 18 февраля перехватили и уничтожили 43 беспилотника самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Над Брянской областью сбили больше всего дронов — 21. Еще по шесть беспилотников уничтожили над территориями Белгородской области и Крыма.

Пять аппаратов перехватили над Курской областью, по два — над Ростовской областью и Чувашией. Над акваторией Черного моря уничтожили один беспилотник.

В ночь на 18 февраля Чувашская республика дважды подверглась атаке дронов, под удар попали Новоюжный район Чебоксар и Чебоксарский округ (Яуши). По словам главы региона Олега Николаева, никто не пострадал, повреждения получили несколько автомобилей. В результате атаки в Чебоксарах ограничили движение транспорта на нескольких улицах, а также перевели школы Новоюжного района на дистанционный режим обучения.

Кроме того, в течение ночи ракетную опасность объявляли в Брянской, Тульской и Орловской областях. В Белгороде и Белгородском округе были повреждены объекты инфраструктуры, на крыше многоэтажки начался пожар.