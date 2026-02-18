Гладков сообщил о повреждении инфраструктуры при новом обстреле Белгорода
По Белгороду и Белгородскому округу вновь нанесен ракетный удар, повреждены объекты инфраструктуры, на крыше многоквартирного дома произошел пожар. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Системой ПВО сбиты воздушные цели <...> Есть повреждения объектов инфраструктуры. Их масштаб будет окончательно ясен в светлое время суток», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил Гладков.
Возгорание, произошедшее на крыше многоквартирного дома, уже потушили. В селе Таврово Белгородского округа были выбиты стекла в коммерческом объекте.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой