Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков сообщил о повреждении инфраструктуры при новом обстреле Белгорода

Сюжет
Военная операция на Украине

По Белгороду и Белгородскому округу вновь нанесен ракетный удар, повреждены объекты инфраструктуры, на крыше многоквартирного дома произошел пожар. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Системой ПВО сбиты воздушные цели <...> Есть повреждения объектов инфраструктуры. Их масштаб будет окончательно ясен в светлое время суток», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил Гладков.

Возгорание, произошедшее на крыше многоквартирного дома, уже потушили. В селе Таврово Белгородского округа были выбиты стекла в коммерческом объекте.

Материал дополняется

Авторы
Персоны
Софья Полковникова
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
