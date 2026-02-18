 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В трех регионах России объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

В Брянской, Тульской и Орловской областях объявили ракетную опасность, сообщают губернаторы Александр Богомаз, Дмитрий Миляев и Андрей Клычков в телеграм-каналах.

«Внимание! Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения», — говорится в предупреждении Богомаза.

Глава Брянской области призвал жителей оставаться дома, не подходить к окнам.

Гладков сообщил о повреждении инфраструктуры при новом обстреле Белгорода
Политика

Ранее ракетную опасность объявляли в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о двух атаках ВСУ ракетами на Белгород и округ. При первом ударе поздним вечером 17 февраля, никто не пострадал, повреждений не было. При втором, ночью 18 февраля, был нанесен ущерб, в том числе, объектам инфраструктуры.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
ракетная опасность Брянская область Орловская область Тульская область
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду
Политика
Эвакуация волгоградского поселка почти завершена после ракетной атаки
Политика
Жителей поселка в Волгоградской области эвакуируют после ракетной атаки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
В трех регионах России объявили ракетную опасность Политика, 06:24
Чебоксары подверглись атаке дронов Политика, 06:23
Лукашенко назвал «позорищем» необходимость импорта свинины из России Политика, 06:06
В работе YouTube произошел глобальный сбой Технологии и медиа, 05:52
Россия потребует от НАТО на бумаге закрепить нерасширение на восток Политика, 05:19
Аэропорт Чебоксар приостановил полеты Политика, 05:13
Berliner Zeitung рассказала о хаосе в день старта саммита по ИИ в Индии Политика, 05:11
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Умерла работавшая над «Спасателями» и «Спящей красавицей» Disney аниматор Общество, 05:05
Reuters сравнил дипломатию Уиткоффа и Кушнера с отделением неотложки Политика, 04:57
Экс-жену Галицкого похоронили в Оренбургской области Общество, 04:09
Экзарх ответил на статью Bloomberg о росте числа приходов РПЦ в Африке Политика, 04:01
Мужчину лишили гражданства России за оскорбление паспорта Политика, 03:44
В Швеции арестовали россиянина по запросу США Общество, 03:31
Аэропорт Саратова приостановил полеты Политика, 02:58