В трех регионах России объявили ракетную опасность

В Брянской, Тульской и Орловской областях объявили ракетную опасность, сообщают губернаторы Александр Богомаз, Дмитрий Миляев и Андрей Клычков в телеграм-каналах.

«Внимание! Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения», — говорится в предупреждении Богомаза.

Глава Брянской области призвал жителей оставаться дома, не подходить к окнам.

Ранее ракетную опасность объявляли в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о двух атаках ВСУ ракетами на Белгород и округ. При первом ударе поздним вечером 17 февраля, никто не пострадал, повреждений не было. При втором, ночью 18 февраля, был нанесен ущерб, в том числе, объектам инфраструктуры.