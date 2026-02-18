 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Глава Чувашии сообщил о повторной атаке дронов в Чебоксарах

Сюжет
Военная операция на Украине
Столицу Чувашии второй раз за утро атаковали дроны. Разрушений не зафиксировано, повреждены автомобили

В Новоюжном районе Чебоксар зафиксирована повторная атака БПЛА, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в телеграм-канале.

«Экстренные службы работают на месте. Ситуация на контроле», — написал он.

Ранее, в 6:15 мск, Николаев рассказал об атаке дронов в этом районе, а также в Чебоксарском округе в районе деревни Яуши. Никто не пострадал, разрушений капитальных строений также не зафиксировали. Однако, по словам Николаева, были повреждены несколько автомобилей.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

В аэропорту Чувашии около 05:00 были введены ограничения на полеты. Спустя час меры были приняты также в аэропорту Казани, их уже сняли.

По данным Минобороны России, за ночь были сбиты 43 беспилотника, из них над Чувашией — два. Больше всего дронов уничтожили в Брянской области — 21.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

