Глава Чувашии сообщил о повторной атаке дронов в Чебоксарах

Столицу Чувашии второй раз за утро атаковали дроны. Разрушений не зафиксировано, повреждены автомобили

В Новоюжном районе Чебоксар зафиксирована повторная атака БПЛА, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в телеграм-канале.

«Экстренные службы работают на месте. Ситуация на контроле», — написал он.

Ранее, в 6:15 мск, Николаев рассказал об атаке дронов в этом районе, а также в Чебоксарском округе в районе деревни Яуши. Никто не пострадал, разрушений капитальных строений также не зафиксировали. Однако, по словам Николаева, были повреждены несколько автомобилей.

В аэропорту Чувашии около 05:00 были введены ограничения на полеты. Спустя час меры были приняты также в аэропорту Казани, их уже сняли.

По данным Минобороны России, за ночь были сбиты 43 беспилотника, из них над Чувашией — два. Больше всего дронов уничтожили в Брянской области — 21.