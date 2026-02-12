 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Жителей поселка в Волгоградской области эвакуируют после ракетной атаки

Сюжет
Военная операция на Украине

В поселке Котлубань Волгоградской области, расположенном рядом с объектом Минобороны, на территорию которого в результате ракетной атаки упали обломки, объявили эвакуацию, сообщает пресс-служба областной администрации.

Решение было принято в связи с угрозой детонации во время тушения пожара. Для проведения эвакуации подготовлены и направлены автобусы. Пункты временного размещения развернуты в Городищенском районном доме культуры и Городищенской детско-юношеской спортивной школе.

К тушению пожара привлекли противопожарные службы региона, подразделения МЧС и Министерства обороны. Пострадавших среди жителей и повреждений гражданских объектов нет. Подразделения ПВО продолжают отражать ракетную атаку.

В трех российских регионах объявили воздушную опасность
Политика

Материал дополняется

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Волгоградская область обстрел эвакуация
