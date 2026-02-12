Жителей поселка в Волгоградской области эвакуируют после ракетной атаки

В поселке Котлубань Волгоградской области, расположенном рядом с объектом Минобороны, на территорию которого в результате ракетной атаки упали обломки, объявили эвакуацию, сообщает пресс-служба областной администрации.



Решение было принято в связи с угрозой детонации во время тушения пожара. Для проведения эвакуации подготовлены и направлены автобусы. Пункты временного размещения развернуты в Городищенском районном доме культуры и Городищенской детско-юношеской спортивной школе.

К тушению пожара привлекли противопожарные службы региона, подразделения МЧС и Министерства обороны. Пострадавших среди жителей и повреждений гражданских объектов нет. Подразделения ПВО продолжают отражать ракетную атаку.

