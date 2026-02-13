 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду

Сюжет
Военная операция на Украине
В Белгородской области из-за дронов погибли два человека и еще трое получили ранения. Из-за удара повреждены объекты энергетической инфраструктуры, часть города осталась без света, тепла и воды
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, два человека погибли, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В результате обстрела на территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин», — рассказал губернатор. Он добавил, что трое мужчин пострадали.

Одного из раненых в тяжелом состоянии бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу, еще двоих раненых, получивших осколочные ранения, везут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Гладков отметил, что в результате обстрела есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры — произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. Накануне, 12 февраля, глава региона сообщил, что более 220 тыс. жителей Белгородской области остались без электричества после аварии.

По словам губернатора, зафиксированы и другие последствия удара. Так, в трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады и припаркованные автомобили.

О сигнале ракетной опасности губернатор сообщил в 20:02 мск. Оповещение действовало на всей территории области 12 минут.

Более 220 тыс. жителей Белгородской области остались без света
Политика
Фото:Yauheni Kazlou / Shutterstock

Всего 13 февраля, по словам Гладкова, в регионе пострадали не менее девяти человек. Так, еще пять мирных жителей пострадали при налетах украинских дронов в Волоконовском округе в селе Грушевка и в селе Гора-Подол Грайворонского округа. В Грушевке FPV-дрон ударил по легковому автомобилю — водитель получил рваные раны спины, множественные осколочные ранения плеча и баротравму. На окраине села еще два дрона ударили поГАЗели, были ранены три человека. В селе Гора-Подол от удара дрона по машине мужчина получил баротравму, а также ушиб локтевого сустава.

Кроме того, в селе Графовка Шебекинского округа при детонации дрона пострадала еще одна мирная жительница.

Российские регионы, в особенности граничащие с Украиной, регулярно подвергаются атакам дронов. Так, по информации Минобороны, в период с 14.00 мск до 20.00 мск противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила 47 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе один над Белгородской областью. Больше всего сбили над Брянской областью — 41 дрон.

Еще три уничтожили над территорией Белгородской области утром и днем — в период с 8.00 мск до 14.00 мск.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Белгород Вячеслав Гладков погибшие ракетный удар инфраструктура
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Более 220 тыс. жителей Белгородской области остались без света
Политика
Хуснуллин заявил о беспрецедентной атаке на белгородскую инфраструктуру
Политика
В Белгородской области при атаке дрона на машину погиб мужчина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
Сменивший гражданство россиянин завоевал медаль. Что происходит на Играх Спорт, 21:55
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала Бизнес, 21:52
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
На повторе музыку, написанную в СССР, чаще всего слушают зумеры Общество, 21:51
На «радиостанции Судного дня» объяснили, откуда так много слов в эфире Общество, 21:44
Что будет со ставками по вкладам и кредитам после снижения ставки ЦБ Финансы, 21:41
FT узнала, что Рубио пропустил встречу с европейцами в Мюнхене Политика, 21:30
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана «настоящим другом и бойцом» Политика, 21:29
Шайба обладателя Кубка Гагарина помогла Чехии обыграть Францию на Играх Спорт, 21:21
В аэропорту Казани самолет выкатился за пределы рулежной дорожки Общество, 21:20
Суд освободил бизнесмена Бойко-Великого от наказания по одному делу Общество, 21:12
Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду Политика, 21:02
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Прокуратура проконтролирует расследование гибели мальчика в Москве Общество, 20:58