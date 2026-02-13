Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду

В Белгородской области из-за дронов погибли два человека и еще трое получили ранения. Из-за удара повреждены объекты энергетической инфраструктуры, часть города осталась без света, тепла и воды

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, два человека погибли, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В результате обстрела на территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин», — рассказал губернатор. Он добавил, что трое мужчин пострадали.

Одного из раненых в тяжелом состоянии бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу, еще двоих раненых, получивших осколочные ранения, везут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Гладков отметил, что в результате обстрела есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры — произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. Накануне, 12 февраля, глава региона сообщил, что более 220 тыс. жителей Белгородской области остались без электричества после аварии.

По словам губернатора, зафиксированы и другие последствия удара. Так, в трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады и припаркованные автомобили.

О сигнале ракетной опасности губернатор сообщил в 20:02 мск. Оповещение действовало на всей территории области 12 минут.

Всего 13 февраля, по словам Гладкова, в регионе пострадали не менее девяти человек. Так, еще пять мирных жителей пострадали при налетах украинских дронов в Волоконовском округе в селе Грушевка и в селе Гора-Подол Грайворонского округа. В Грушевке FPV-дрон ударил по легковому автомобилю — водитель получил рваные раны спины, множественные осколочные ранения плеча и баротравму. На окраине села еще два дрона ударили поГАЗели, были ранены три человека. В селе Гора-Подол от удара дрона по машине мужчина получил баротравму, а также ушиб локтевого сустава.

Кроме того, в селе Графовка Шебекинского округа при детонации дрона пострадала еще одна мирная жительница.

Российские регионы, в особенности граничащие с Украиной, регулярно подвергаются атакам дронов. Так, по информации Минобороны, в период с 14.00 мск до 20.00 мск противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила 47 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе один над Белгородской областью. Больше всего сбили над Брянской областью — 41 дрон.

Еще три уничтожили над территорией Белгородской области утром и днем — в период с 8.00 мск до 14.00 мск.