Эвакуация волгоградского поселка почти завершена после ракетной атаки

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Волгоградской области, у поселка Котлубань, где после ракетной атаки загорелся военный объект, почти завершена эвакуация жителей. Об этом сообщает районная администрация.

«Эвакуация из поселка Котлубань практически завершена. В рабочем поселке Городище действуют пункты временного размещения: Городищенский РДК и Городищенская ДЮСШ», — говорится в сообщении.

Пострадавших среди жителей нет, а повреждений гражданских объектов не зафиксировано.

Утром 12 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при отражении ракетной атаки на Волгоградскую область обломки упали на территорию объекта Министерства обороны вблизи поселка Котлубань, что вызвало пожар. По его словам, из-за угрозы детонации было принято решение об эвакуации жителей Котлубани.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров накануне заявил о массированной атаке беспилотников на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры региона. В результате этой атаки, по его словам, возник пожар на территории завода на юге Волгограда. Также сообщалось о повреждении квартиры в жилом доме в Волжском и падении обломков одного из беспилотников на территорию детского сада.