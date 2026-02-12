 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Эвакуация волгоградского поселка почти завершена после ракетной атаки

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Волгоградской области, у поселка Котлубань, где после ракетной атаки загорелся военный объект, почти завершена эвакуация жителей. Об этом сообщает районная администрация.

«Эвакуация из поселка Котлубань практически завершена. В рабочем поселке Городище действуют пункты временного размещения: Городищенский РДК и Городищенская ДЮСШ», — говорится в сообщении.

Жителей поселка в Волгоградской области эвакуируют после ракетной атаки
Политика

Пострадавших среди жителей нет, а повреждений гражданских объектов не зафиксировано.

Утром 12 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при отражении ракетной атаки на Волгоградскую область обломки упали на территорию объекта Министерства обороны вблизи поселка Котлубань, что вызвало пожар. По его словам, из-за угрозы детонации было принято решение об эвакуации жителей Котлубани.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров накануне заявил о массированной атаке беспилотников на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры региона. В результате этой атаки, по его словам, возник пожар на территории завода на юге Волгограда. Также сообщалось о повреждении квартиры в жилом доме в Волжском и падении обломков одного из беспилотников на территорию детского сада.

Обломки упали на территории объекта Минобороны в Волгоградской области
Политика
Андрей Бочаров

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Авторы
Теги
Анастасия Ярославцева
Волгоградская область
Материалы по теме
Жителей поселка в Волгоградской области эвакуируют после ракетной атаки
Политика
Обломки упали на территории объекта Минобороны в Волгоградской области
Политика
Волгоградский губернатор сообщил о повреждении квартиры при атаке дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Наказание украинца, золото на фоне абьюза. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:09
Суд в Москве запретил интернет-объявления о продаже страусов и тарантулов Общество, 12:07
В Коми после атаки дронов загорелся НПЗ Политика, 12:04
В Абакане почти 50 тыс. человек остались без отопления Общество, 12:00
В Таиланде предложили сократить период безвизового пребывания россиян Общество, 11:57
Заблокированные активы в Euroclear: что реально могут вернуть инвесторыПодписка на РБК, 11:56
Эксперт рассказал о последствиях инициативы Канады по Гренландии
РАДИО
 Политика, 11:56
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Глава Нижегородской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА Политика, 11:55
Бирюков показал, как городские службы Москвы борются со снегом. Видео Общество, 11:51
JPMorgan предсказал рост криптовалют до конца 2026 года. Что в прогнозе Крипто, 11:49
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
Майк Уолтц в костюме с галстуком устроил отжимания с военными. Видео Политика, 11:44
Reuters узнал о категорическом указании BMW из-за поставок машин в Россию Бизнес, 11:43
Проект умирает не потому, что плох, а потому, что у него нет «крестного» Образование, 11:42