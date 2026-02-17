CNN рассказал о непонимании США, что будет после свержения режима в Иране

CNN: США не знают, что произойдет в случае свержения ими режима в Иране

США не знают, есть ли в Иране тот, кто способен заменить аятоллу Али Хаменеи, и полагают, что новая власть может создать для них еще больше проблем. По мнению собеседников CNN, Вашингтон уже мог упустить момент для удара по Ирану

Али Хаменеи (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

Администрация США, вероятно, до сих пор не имеет четкого представления, что именно произойдет при свержении режима в Иране. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Канал напомнил о словах госсекретаря Марко Рубио, произнесенных в конгрессе в конце января: «Никто не знает», кто придет на смену действующему руководству Ирана, если режим падет, говорил тогда глава Госдепа.

В администрации США считают, что власть, которая потенциально придет на смену действующей, может создать еще больше проблем для Вашингтона и его союзников, говорят источники. Они привели данные американской разведки, согласно которым в краткосрочной перспективе любой вакуум, который возникнет во власти в Иране, наиболее вероятно будет заполнен представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Считается, что эта структура склонна придерживаться в политике жесткого курса, отмечает CNN.

«Корпус стражей исламской революции, безусловно, занимает видное положение и функционирует выше стандартной военной бюрократии, но трудно точно предсказать, что произойдет в случае краха режима», — сказал источник, знакомый с недавними обсуждениями в кругах американской разведки.

США также не имеют четкого представления, что со времен убийства в 2020 году командира элитного подразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани из себя представляет внутренняя иерархия корпуса. У Вашингтона нет такого же понимания, есть ли в Иране вообще кто-либо, способный заменить аятоллу Али Хаменеи, какое было в Венесуэле перед захватом президента Николаса Мадуро, поясняют собеседники CNN.

Многочисленные источники сообщили телеканалу, что несколько недель назад, когда в Иране еще активно шли протесты, Вашингтон был близок к тому, чтобы всерьез рассматривать применение силы. CNN объяснил это тем, что удары могли потенциально переломить ситуацию в пользу оппозиции и дать импульс к самостоятельному свержению иранцами своего правительства.

В связи с этим источники допустили, что президент США Дональд Трамп мог упустить «момент». Они усомнились, что удары, если они будут нанесены теперь, позволят добиться того же эффекта, какого могли месяцем ранее.

Массовые протесты в Иране начались в конце прошлого года. 8 января на фоне беспорядков местное правительство отключило в стране интернет и мобильную связь. По данным иранских властей, в результате протестов погибли около 3 тыс. человек. При этом журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников иранского Минздрава, знакомых с закрытой статистикой, сообщал, что во время беспорядков 8 и 9 января погибли около 30 тыс. человек. Трамп угрожал Ирану сильными ударами из-за жестокого подавления протестов. США значительно усилили группировку на Ближнем Востоке, в том числе кораблями и авиацией.

Разногласия Вашингтона и Тегерана касаются в том числе опасений с американской стороны ядерного усиления Ирана. 17 февраля в Женеве представители США встретятся с делегацией Ирана.